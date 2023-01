Zatrzymał się, by naprawić pękniętą oponę. Rozjechała go rozpędzona ciężarówka [ZDJĘCIA]

Ruszają zapisy na bezpłatny kurs samoobrony

- Mogą do nas zgłaszać się panie i panowie, bez względu w jakim są wieku, nietrenujący wcześniej żadnych sportów walki. My tu nauczymy wszystkiego od podstaw – zachęca st. insp. Arkadiusz Miszczuk (56 l.), instruktor taktyki i techniki prewencji warszawskiej straży miejskiej. Mowa o bezpłatnym kursie samoobrony oferowanym przez stołecznych strażników. W trakcie zajęć warszawiacy poznają podstawowe techniki samoobrony. Uczestnicy będą mogli nauczyć się unikania i identyfikacji zagrożeń oraz radzenia sobie w niebezpiecznej sytuacji. Podczas zajęć strażnicy nauczą jak skutecznie zwrócić się o pomoc do osób postronnych, jak wykorzystać do obrony przedmioty codziennego użytku. Zaprezentują też podstawowe sposoby obezwładniania napastnika, które w krytycznej sytuacji mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Zaplanowano również zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kurs potrwa dwa miesiące

- Cały kurs składa się z dziewięciu spotkań, raz w tygodniu. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie stycznia i lutego, potrwają do końca marca – dodał Arkadiusz Miszczuk. Szkolenia dla panów odbywać się będą przy ul. Sołtyka 8/10 na Woli. Panie będą miały do wyboru oprócz tego jeszcze komendę przy ul. Kobielskiej 5 na Pradze-Południe. Szczegółowy podział grup i godziny zajęć znajdują się na stronie internetowej www.strazmiejska.waw.pl. - Na kurs można zapisać się we wtorek i środę (17 i 18 stycznia) dzwoniąc w godzinach od 8.00 do 14 pod numer telefonu 22 855 33 13 – podsumował instruktor.