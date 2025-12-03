Świąteczny pociąg metra uszkodzony! Co się stało i kiedy wróci na tory?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-12-03 13:27

Świąteczny pociąg metra, który zaledwie w poniedziałek 1 grudnia uroczyście wyjechał na warszawskie tory, został uszkodzony. Metro Warszawskie potwierdziło incydent, jednak uspokaja – uszkodzony pociąg metra szybko powróci do służby.

Świąteczny pociąg metra

i

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe
  • Świąteczny pociąg metra w Warszawie, który niedawno wyruszył na tory, uległ uszkodzeniu.
  • Rzeczniczka Metra Warszawskiego powiedziała, co doprowadziło do usterki.
  • Metro Warszawskie uspokaja, że pociąg szybko wróci do służby – być może już dziś po południu. 

Uszkodzony pociąg świątecznego metra – co się stało?

Incydent, który dotknął jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Świąt Bożego Narodzenia w stolicy, miał miejsce niedługo po otwarciu, które nastąpiło 1 grudnia. Rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń, szybko rozwiała wszelkie wątpliwości, precyzując naturę zdarzenia. Jak podała, „pociąg zahaczył sprzęgiem o element oddzielający tory”. 

Kiedy świąteczny pociąg metra wróci na tory? Metro Warszawskie uspokaja pasażerów

Jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z utęsknieniem wyczekują powrotu świątecznego pociągu metra.

„Uszkodzenie zostało już naprawione” – zapewniła rzeczniczka Metra Warszawskiego, w rozmowie z PAP. Specjalistyczne służby techniczne pracowały z pełnym zaangażowaniem, by jak najszybciej przywrócić skład do użytku. Prognozy są bardzo optymistyczne:

„Możliwe, że dzisiaj po południu, a najpóźniej w czwartek wyjedzie na linię” – dodała Bartoń. To z pewnością ucieszy zarówno najmłodszych, jak i dorosłych pasażerów, którzy planowali podróż tym wyjątkowym środkiem transportu. 

Przypomnijmy, że w poniedziałek 1 grudnia na stołeczne ulice i tory wyjechały świąteczne pojazdy komunikacji miejskiej. Warszawiacy mogą poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podróżując nie tylko metrem, ale także specjalnie ozdobionym autobusem i tramwajem. Na świątecznie oklejonych pojazdach widnieje tegoroczne hasło: „Niech się dzieje Boże Narodzenie” oraz napis „Warszawa”. Całość dopełniają urocze choinki i charakterystyczne warszawskie budynki oraz symboliczna syrenka, które tworzą spójną i radosną wizję świątecznej stolicy. 

