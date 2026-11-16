Publicznie przebaczyła mordercom swojego męża

Zanim Rita trafiła za mury klasztorne, jej życie wypełnione było trudnymi doświadczeniami w świecie świeckim. Jako żona musiała mierzyć się z porywczym i awanturniczym charakterem swojego męża. Pewnego wieczora, wracając z pola, został zaatakowany i zamordowany. Jednym z najbardziej poruszających i heroicznych momentów w życiu św. Rity była jej reakcja na tragiczną śmierć męża. Jej mąż, Paolo Mancini, został zamordowany w wyniku porachunków między zwaśnionymi rodami. W realiach XV-wiecznych Włoch, gdzie panowało niepisane prawo zemsty (tzw. wendety), naturalnym i społecznie oczekiwanym krokiem była krwawa odpłata. Rodzina zamordowanego miała wręcz obowiązek pomścić jego śmierć, aby ocalić honor rodu.

Święta Rita dokonała jednak czegoś absolutnie rewolucyjnego i niezrozumiałego dla otoczenia. Nie tylko publicznie przebaczyła mordercom swojego męża, ale przede wszystkim starała się powstrzymać swoich dwóch synów przed chęcią pomszczenia ojca. Obawiając się, że nienawiść doprowadzi ich do popełnienia grzechu śmiertelnego, modliła się do Boga, by raczej zabrał ich z tego świata, niż pozwolił, by ich dusze zostały skalane zbrodnią. Los wystawił ją na kolejną próbę, gdy po śmierci męża straciła również dwóch synów. Obaj zmarli podczas epidemii. Postać świętej Rity od wieków budzi ogromne zainteresowanie wiernych, którzy w chwilach życiowych kryzysów szukają u niej wsparcia. Święta Rita jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i czczonych świętych w Kościele katolickim. W Polsce jej kult również zyskuje na popularności, czego dowodem są liczne nabożeństwa ku jej czci, zwłaszcza w maju, gdy przypada jej wspomnienie liturgiczne. Wielu wiernych zwraca się do niej jako do „świętej od spraw beznadziejnych” i „patronki od rzeczy niemożliwych”, co potwierdza jej status jako autentycznej świętej, uznanej przez Kościół.

W klasztorze Rita spędziła 40 lat

Mimo osobistej tragedii nie porzuciła swoich marzeń i ostatecznie wstąpiła do zakonu augustianek eremitek w Cascii.

W klasztorze Rita spędziła 40 lat, poświęcając się całkowicie służbie Bogu poprzez pracę i modlitwę. To właśnie tam dopełniła się jej duchowa droga, która uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych świętych. Jej życie w zakonie było przykładem całkowitego oddania i posłuszeństwa, co zyskało uznanie nie tylko współsióstr, ale i późniejszych pokoleń wiernych.

Poznajcie LEGO® Friends: Heartlake The Musical – pełną muzyki i emocji historię Daisy

Symbolika róży i ciernia w życiu świętej

Z postacią świętej Rity nierozerwalnie wiążą się dwa symbole: róża oraz cierń, które odzwierciedlają koleje jej losu. Róża, którą Rita kochała i uprawiała już jako młoda dziewczyna, stała się znakiem nadziei. Według przekazów, tuż przed śmiercią Rita poprosiła o przyniesienie jej właśnie tych kwiatów, co na stałe wpisało się w jej ikonografię i tradycję poświęcania róż w dniu jej wspomnienia.

Drugi symbol, cierń, odnosi się do bolesnego doświadczenia stygmatu. Rita głęboko pragnęła współuczestniczyć w męce Chrystusa, a jej prośby zostały wysłuchane. W 1442 roku, w Wielki Piątek, podczas kazania o cierpieniu Chrystusa, Rita doznała stygmatu – jeden z cierni z korony Chrystusa miał się wbić w jej czoło, powodując ranę, która nie goiła się aż do śmierci. Rana ta wydzielała przykry zapach, co czasowo izolowało Ritę od wspólnoty, lecz ona przyjmowała to cierpienie z pokorą jako udział w męce Zbawiciela. Przez ostatnich 15 lat życia nosiła na czole bolesną, krwawiącą ranę, będącą pamiątką po kolcu z korony cierniowej.

5

Sanktuarium w Cascii i kult pośmiertny

Po śmierci Rity wieści o cudach dziejących się za jej wstawiennictwem sprawiły, że do Cascii zaczęli przybywać liczni pielgrzymi. Kiedy w 1627 roku Rita została beatyfikowana, jej ciało ekshumowano i ku zdumieniu obecnych stwierdzono, że mimo upływu 170 lat, nie uległo rozkładowi. Zostało wówczas przeniesione do specjalnej kaplicy w bazylice. Obecnie relikwie świętej spoczywają w szklanym sarkofagu, umieszczonym w dolnym kościele sanktuarium, które jest częścią klasztoru augustianek. W 1946 roku, obok dawnego klasztoru i niewielkiego kościoła, wzniesiono nowoczesne Sanktuarium. Ze względu na położenie miejscowości, oddalonej o około 130 kilometrów od Watykanu, miejsce to stało się stałym punktem na trasie wielu osób odwiedzających stolicę chrześcijaństwa.Święta Rita z Cascii jest patronką od spraw trudnych, beznadziejnych i po ludzku niemożliwych. Jej wstawiennictwu powierza się sytuacje, które wydają się nie mieć rozwiązania oraz od ran i dolegliwości skórnych (ze względu na stygmat na jej czole),a także jako pomocnica w sprawach finansowych i materialnych trudnościach.

POLSKA PRZED ROZBIORAMI. POWTÓRKA Z HISTORII?

Litania do Świętej Rity

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Wspomnienie liturgiczne świętej Rity przypada na 22 maja, dzień jej narodzin dla nieba (dies natalis). Jest to data jej śmierci w 1457 roku. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego ma rangę wspomnienia dowolnego, jednak w kościołach prowadzonych przez zakon augustianów, a także w parafiach i sanktuariach dedykowanych świętej, obchodzone jest jako uroczystość.