Postać świętej Rity od pokoleń budzi ogromne emocje i daje nadzieję tym, którzy znaleźli się w najtrudniejszych życiowych momentach. Uważana za patronkę spraw beznadziejnych, stała się symbolem wytrwałości i głębokiej wiary, która potrafi przetrwać nawet największe burze. Jej kult, choć wywodzi się z niewielkiej włoskiej miejscowości, szybko rozprzestrzenił się na cały świat, docierając również do serc wielu wiernych w Polsce, którzy w modlitwie do niej szukają ostatniego ratunku.

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Trudna droga do świętości

Zanim Rita została wyniesiona na ołtarze, jej życie było pełne wyzwań, które mogłyby złamać niejedną osobę. Jako żona i matka musiała mierzyć się z trudnym charakterem swojego męża, opisywanego jako człowiek gwałtowny i skłonny do awantur. Rita nie odpowiadała jednak agresją na agresję. Przez całe lata małżeństwa zachowywała pokorę, nie ustając w modlitwach o przemianę serca swojego towarzysza życia.

Los nie oszczędzał jej również w kolejnych latach. Po tragicznej śmierci męża, a następnie dwóch synów, Rita stanęła przed dramatycznym wyborem. Mimo ogromnego bólu, nie pozwoliła, by rozpacz przejęła nad nią kontrolę. Postanowiła wówczas zrealizować swoje dawne marzenie i oddać się całkowicie służbie Bogu. Jej droga do zakonu nie była jednak prosta, ale ostatecznie udało jej się wstąpić do klasztoru klauzurowanego augustianek eremitek w Cascii, gdzie spędziła kolejne 40 lat swojego życia na pracy i modlitwie.

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Symbolika róży i ciernia

Życie świętej Rity nierozerwalnie wiąże się z dwoma wymownymi symbolami: różą oraz cierniem, które idealnie odzwierciedlają jej ziemską wędrówkę. Róże towarzyszyły jej od najmłodszych lat, kiedy to z pasją uprawiała je na swojej posesji. Miłość do tych kwiatów przetrwała również w murach klasztornych. Tuż przed śmiercią Rita poprosiła o przyniesienie jej właśnie róży, co stało się trwałym symbolem nadziei, jaką niosła innym.

Drugim, znacznie boleśniejszym symbolem, stał się kolec. Rita, pragnąc głębokiego zjednoczenia z męką Chrystusa, modliła się o udział w Jego cierpieniu. Została wysłuchana w sposób niezwykły – na jej czole pojawił się stygmat, czyli bolesna, krwawiąca rana przypominająca ślad po cierniu z korony cierniowej Jezusa. Z tym znamieniem święta Rita żyła przez ostatnie 15 lat swojego życia, ofiarowując swój ból w intencjach, które nosiła w sercu.

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Sanktuarium w Cascii i kult pośmiertny

Sława świętej Rity i liczne cuda przypisywane jej wstawiennictwu sprawiły, że Cascia stała się ważnym punktem na mapie pielgrzymkowej. W 1946 roku, tuż obok historycznego klasztoru i niewielkiego kościoła, wzniesiono Sanktuarium. Miejsce to przyciąga rzesze wiernych, którzy chcą oddać hołd świętej przy jej grobie. Położenie Cascii, znajdującej się zaledwie 130 kilometrów od Watykanu, sprawia, że jest to częsty przystanek dla pielgrzymów odwiedzających Rzym.

Litania do świętej Rity

W tradycji modlitewnej szczególne miejsce zajmuje litania, w której wierni wymieniają liczne przymioty świętej i proszą o jej pomoc w najtrudniejszych chwilach:

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Święty Józefie, Święty Augustynie, Święta Moniko, Święta Rito, módl się za nami.

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, Pocieszycielko zasmuconych, Obrono i ucieczko opuszczonych, Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, Przykładzie łagodności i pokory, Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, Ozdobo Zakonu augustiańskiego, Różo miłości, Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, Oblubienico Jezusa cierpiącego – módl się za nami.

Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, Święta Rito, raną na czole ozdobiona, Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana – módl się za nami.

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, abyśmy ćwiczyli się w pokorze, abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, abyśmy Boga ponad wszystko kochali, abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, abyśmy twoje cnoty naśladowali – uproś nam św. Rito.

We wszystkich prośbach wspomagaj nas św. Rito. We wszystkich niebezpieczeństwach, potrzebach i uciskach, w każdym smutku i przeciwności, w krzyżu i cierpieniu, w godzinie śmierci – wspomagaj nas św. Rito.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Rita pozostaje symbolem tego, że nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach warto zachować wiarę. Jej życie, naznaczone cierpieniem, ale i niezwykłą siłą ducha, stanowi inspirację dla osób poszukujących pokoju w rodzinie oraz wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów i waśni.