VIVELO Top Creators. Plebiscyt, w którym liczy się content

Druga edycja Targów Książki i Mediów VIVELO odbędzie się w dniach 16-19 maja 2024 roku. Wymiar targów pozostaje bez zmian, będą trwały 4 dni. Oprócz głównej imprezy, na PGE Narodowym w Warszawie odbywać się będzie wydarzenie towarzyszące. W myśl hasła promującego imprezę VIVELO Content Creators powstało, aby być platformą łączącą twórców internetowych oraz ich odbiorców.

– Lubimy oglądać w internecie ludzi takich jak my. Nie wszyscy robią treści dla zarobku, coraz częściej traktują to jako dodatkowe zajęcia a w ciągu dnia mają zwykłą etatową pracę. Odbiorcy łatwiej jest budować więzi z człowiekiem „takim jak ja”, który też na co dzień boryka się ze zwyczajnymi problemami. Twórcy internetowi zdają sobie sprawę, że nie istnieją bez swoich obserwujących. Dlatego chcemy dać im możliwość spotkania w niepowtarzanej przestrzeni PGE Narodowego – mówi Magda Gawlik, tiktokerka i starsza specjalistka ds. promocji VIVELO Content Creators.

W ramach VIVELO Content Creators odbędzie się pierwsza edycja plebiscytu VIVELO Top Creators. To plebiscyt, w którym zostaną docenieni twórcy jakościowi, tacy, dla których nie liczą się tylko zasięgi, ale też treści, którymi dzielą się ze światem.

Jurorami pierwszej edycji VIVELO Top Creators zostaną Julia Żugaj – twórczyni internetowa, która również rozwija swoją karierę w obszarze muzycznym, a na samym TikToku zgromadziła niemal 4 mln fanów i Przemek Kucyk, który na swoim profilu skupia się na treściach komediowych, rozrywkowych i lifestylowych, którego na TikToku śledzi ponad 1,5 mln obserwatorów!

Kto może wziąć udział w konkursie VIVELO Top Creators?

Każdy, kto tworzy na co najmniej jednym kanale w mediach społecznościowym, m.in. Instagram, Facebook, YouTube lub TikTok lub tworzy podcasty publikowane na kanałach streamingowych. Uczestnikiem może być zarówno sam twórca jak i kanał prowadzony przez wielu twórców. Do konkursu zgłaszać się można samemu, zgłaszać mogą fani. Na zwycięzców czeka pamiątkowa statuetka, nagrody rzeczowe oraz możliwość podpisania kontraktu z agencją.

– Jeżeli czujesz, że to ty jesteś w tej grupie tworzących ciekawe treści, to zgłoś się koniecznie do naszego plebiscytu i pokaż się światu! – mówi prezenterka Radia ESKA, Katarzyna Węsierska.

Zgłoszenia wystartują na początku marca 2024 roku. Finał zaplanowany jest na niedzielę, 19 maja.

