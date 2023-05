Wielka feta dla Czytelników! Ruszają Targi Książki i Mediów VIVELO [RELACJA NA ŻYWO]

Targi Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym w Warszawie

Targi Książki i Mediów VIVELO to dziesiątki spotkań z pisarzami, poetami, podróżnikami, autorami książek o jedzeniu, życiu i twórcami beletrystyki, a także niepowtarzalna okazja, by zdobyć autografy ulubionych autorów. Ale nie tylko. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne to również warsztaty dla rodziców, spotkania dla rodzin z dziećmi oraz atrakcje dla miłośników gier czy sztuki japońskiej.

W samym sercu Targów Książki i Mediów VIVELO, na scenie głównej, spotkać będzie można m.in. Katarzynę Bondę, Remigiusza Mroza, Katarzynę Grocholę, Dorotę Szelągowską, Mariusza Szczygła, Joannę Szczepkowską, Weronikę Marczak, Krystynę Mirek czy Alka Rogozińskiego.

W strefie #audio dzięki najnowocześniejszej technologii, przy wykorzystaniu "deep fake", nadarzy się niepowtarzalna okazja, by zobaczyć… Wisławę Szymborską recytującą swoje wiersze! Z kolei w strefie #Japonia przez cztery dni Targów Książki i Mediów VIVELO będzie można oglądać wystawę kimon, zorganizowaną przez Katarzynę Górską oraz Kingę Owczarską, właścicielkę marki Wisteria Gardens.

Dla znudzonych książkami w domowej biblioteczce zorganizowano punkt wymianki książkowej. Będzie można z niego skorzystać tuż przed wejściem na promenadę, na poziomie 0 PGE Narodowego. Wystarczy przynieść ze sobą książkę, która zalega na regale, a w zamian wziąć zupełnie inną!

Jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami na Tarach Książki i Mediów VIVELO, poniżej publikujemy RELACJĘ NA ŻYWO z samego serca PGE Narodowego.

Targi Książki i Mediów VIVELO. Zapraszamy do relacji na żywo! Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 21:00 Podczas Targów Książki i Mediów Vivelo odbędą się spotkania w strefie audio. 20:00 Już jutro, 18 maja, startują Targi Książki i Mediów VIVELO - prawdziwe święto książki i raj dla moli książkowych.

