Wielkie gwiazdy na Targach Książki i Mediów VIVELO. Bonda, Mróz i Rogoziński na PGE Narodowym

Bonda, Mróz i Rogoziński na PGE Narodowym

Fani kryminałów tłumie przybyli ne PGE Narodowy podczas III dnia Targów Książki i Mediów VIVELO. Nic dziwnego! Na scenie pojawili się prawdziwi mistrzowie kryminałów: Katarzyna Bonda, Remigiusz Mróz i Alek Rogoziński.

Każde ze spotkań przyciągnęło licznych słuchaczy. Każde z nich było również zgoła inne.

Remigiusz Mróz najpierw odpowiadał na pytania prowadzącej spotkanie Anny Wendzikowskiej, a następnie na pytania zadawane przez czytelników, którzy przyszli w sobotę na PGE Narodowy. - Na początku pomyślałem sobie, że to jest super robota (pisarstwo), bo można siedzieć w domu i nigdzie się nie pokazywać. (…) Ale szybko się kapnąłem, że to tak nie działa, trzeba się pokazywać - mówił o pisarstwie Remigiusz Mróz. Z kolei na temat zadowolenia z ekranizacji jego dzieł, które już ujrzały światło dzienne, stwierdził, że „najlepsza ekranizacja to ta, która powstaje w naszych głowach”. Z kolei na pytanie o Joannę Chyłkę, najpopularniejszą bohaterkę jego książek, „król polskich kryminałów” odpowiedział: - Wiele lat się zastanawiam nad tym, skąd wzięła się Chyłka, czy przyszła mi do głowy przy okazji pisania "Kasacji", czy już wcześniej? Możliwe, że tak bo wydaje mi się, że kiedy zacząłem pisać "Kasację", ona była już gotowa.

Katarzyna Bonda podczas sobotniego spotkania z czytelnikami zdradziła, że każdą nową wydaną książkę… przytula! - Kiedy książka do mnie przychodzi, ja ją zawsze przytulam i mówię "o k***a! Znowu mi się udało!" - stwierdziła autorka podczas spotkania. Opowiedziała również co nieco o swoim życiu prywatnym. Przyznała, że jej całe życie jest podporządkowane książkom, ale ona kocha takie właśnie życie. - Kocham Moje życie. Kocham to, co robię. Spełniam się w tym totalnie. Te wszystkie walki które odbywam, są cudowne w gruncie rzeczy, ponieważ ja za każdym razem jestem zmobilizowana, a jednocześnie też udało mi się osiągnąć pewien rodzaj balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym - powiedziała podczas spotkania z czytelnikami Katarzyna Bonda.

Z kolei podczas spotkanie z Alkiem Rogozińskim nie brakowało śmiechu i dygresji odbiegających od opowieści o książkach. Autor podzielił się m.in. kilkoma ciekawymi anegdotami związanymi z jego twórczością. Oto jedna z nich: - Nie zapomnę pana kuriera, który przyszedł do mnie, kiedy wymyślałem książkę. I tak wymyślałem, wymyślałem, i usłyszałem pukanie do drzwi. Otworzyłem te drzwi i tam stał taki młody chłopak. Odebrałem paczkę i powiedziałem: „Moment, moment. Niech pan jeszcze nie idzie. Czy pan jest studentem?” On tak na mnie spojrzał i mówi: „No jestem”. Mówię: „Fantastycznie! A pan studiuje na uniwerku czy na polibudzie?”. On mówi: „Na polibudzie”. Mówię: „Jeszcze lepiej! Bo was tam różnych takich głupot uczą. Nie pan mi powie, jak ja mam w wannie zwłoki w kwasie solnym, to jak szybko one mi się rozpuszczą?”. Nikt w życiu z moich schodów tak szybko nie złaził jak ten człowiek” - opowiedział Alek Rogoziński.

Targi Książki i Mediów VIVELO

Targi Książki i Mediów VIVELO trwają od czwartku (18 maja) do niedzieli (21 maja). Przed nami więc ostatni dzień tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. W niedzielę na PGE Narodowym również nie zabraknie spotkań ze znakomitymi osobowościami. Oto harmonogram spotkań w strefie #scenagłówna:

10.15 – 11.00 SPOTKANIE Z AUTORKĄ Joanną Szczepkowską

11.00 – 11.30 SPOTKANIE Z AUTOREM Ryszardem Ćwirlejem

11.30 – 12.15 SPOTKANIE Z AUTORKĄ Magdaleną Mikołajczyk

12.15 – 13.00 SPOTKANIE Z AUTOREM Harrym Whittakerem

13.00 – 13.45 SPOTKANIE Z AUTORAMI Vincentem V. Severskim i Zdzisławem Raczyńskim

14.00 – 14.45 SPOTKANIE Z AUTORAMI Michałem Śmielakiem, Krzysztofem Bochusem, Jackiem Ostrowskim

15.00 – 16.00 SPOTKANIE Z AUTORKAMI Katarzyną Grocholą i Dorotą Szelągowską

16.00 – 17.00 SPOTKANIE Z AUTOREM Markiem Michalakiem

Szczegółowy program wydarzeń w niedzielę, 21 maja, dostępny jest na stronie www.targivivelo.pl.