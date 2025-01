witaj!

Szczepan przyszedł na świat minutę po północy. To pierwszy warszawiak urodzony w 2025 roku

Szczepan urodził się minutę po północy w Szpitalu im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego. To pierwszy warszawiak, który przyszedł na świat w 2025 roku. - Urodzić się minutę po północy, to naprawdę jest dobre wyczucie czasu. Bardzo się cieszę, że Szczepan urodził się silny, zdrowy i będzie mógł dołączyć do swojego rodzeństwa i oczywiście wielkie gratulacje dla rodziców – mówił Rafał Trzaskowski podczas spotkania z dumnymi rodzicami.