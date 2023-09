Szczęśliwe punkty Lotto na Mazowszu. W nich najczęściej padają gigantyczne wygrane

Pijany roztrzaskał auto na drzewie i zasnął. Z drzemki wyrwali go policjanci

Czym zajmuje się Totalizator Sportowy?

Totalizator Sportowy to spółka skarbu państwa, nad którą nadzór właścicielki pełni Ministerstwo Finansów. Głównym obszarem działalności tej firmy są gry liczbowe, loterie pieniężne i zakłady wzajemne. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie słyszałaby o grach liczbowych Lotto i ogromnej gotówce, którą można w nich wygrać! Wystarczy pójść do jednego z tysięcy punktów w całej Polsce, które można znaleźć w tradycyjnych kolekturach, w sklepach czy nawet na stacjach paliw.

Kolektury Lotto na Mazowszu. Gdzie najczęściej padają wysokie wygrane?

Tylko gdzie się udać, by zwiększyć swoją szansę na wygraną? Czy są szczęśliwe punkty Lotto, w których wysokie wygrane w grach liczbowych padają częściej niż w innych? Trudno zapomnieć, że w Warszawie w kolekturze przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w 2011 roku padła gigantyczna wygrana w Lotto w wysokości 28 083 296,60 zł! Z kolei w 2023 roku w tej samej grze w Radzyminie przy ul. Strzelców Grodzieńskich 9 szczęśliwiec wzbogacił się o 14 177 641,10 zł. Czy były to jednorazowe złote strzały tych graczy, czy szczęśliwa kolektura, która przyniosła też szczęście innym?

Totalizator Sportowy podał punkty na Mazowszu, w których wysokie wygrane były częściej zdobywana. "Mówimy tu o szczęśliwych punktach sprzedaży Lotto, ale to nie znaczy, że w innych kolekturach nie padają wysokie wygrane. Otóż jak najbardziej padają. Gry losowe mają to do siebie, że wielka wygrana może zostać odnotowana zarówno w małej wsi, jak i w dużym mieście" - podkreślają przedstawiciele Totalizatora Sportowego. "Wysokie wygrane padają również na zakłady kupione w internecie" - zaznaczono.

