Szok! Plecak pełen narkotyków dyndał na linie w studzience kanalizacyjnej

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-29 11:19

Przed tymi policjantami nic się nie ukryje. Przeszukując teren przy ul. Brzeskiej, zaglądali nawet do studzienek kanalizacyjnych. To był strzał w dziesiątkę! W jednej z nich znaleźli ogromne ilości narkotyków!

Policjanci szukali narkotyków na Brzeskiej

Nie jest tajemnicą, że rejon ul. Brzeskiej na Pradze-Północ jest szczególnie umiłowany przez dilerów narkotykowych. Mieszkańców nie dziwią więc już częste wizyty policjantów w tym rejonie. Tym razem mundurowi Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego skontrolowali teren podwórka przy numerze 13.

Kontrola miała na celu zabezpieczenie przechowywanych tam nielegalnych substancji, przeznaczonych do handlu.

Polecany artykuł:

Cezary S. wysadził granat w redakcji. Mimo urwanej ręki, atakował dalej. Drugą …

Narkotyki w studzience kanalizacyjnej

Operacyjni skrupulatnie sprawdzili teren. Zaglądali nawet do studzienek kanalizacyjnych. I to było genialne posunięcie! To właśnie tam dilerzy ukryli swoje "produkty".

- W studzience kanalizacyjnej znaleźli zawieszony na linie plecak, w którym znajdowały się woreczki foliowe i srebrne zawiniątka z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym. Łącznie było ich 431 - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy.

Wszystkie zabezpieczone narkotyki mundurowi przewieźli do komendy przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie technik sprawdził ich skład chemiczny. Badanie testerem wykazało, że była to marihuana, amfetamina, heroina i mefedron. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, kto je przechowywał w tym dość nietypowym miejscu.

Czarny plecak wiszący na linie wewnątrz studzienki kanalizacyjnej. Na miniaturze narkotyki w plecaku. Czytaj na SE.
Galeria zdjęć 7

Polecany artykuł:

Ukrywał się w hostelu pod Warszawą. Poszukiwany za rozbój wpadł w ręce policj
Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
NARKOTYKI
WARSZAWA UL BRZESKA
BRZESKA
POLICJA PRAGA-PÓŁNOC
PRAGA-PÓŁNOC