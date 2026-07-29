Szok! Plecak pełen narkotyków dyndał na linie w studzience kanalizacyjnej

Policjanci szukali narkotyków na Brzeskiej

Nie jest tajemnicą, że rejon ul. Brzeskiej na Pradze-Północ jest szczególnie umiłowany przez dilerów narkotykowych. Mieszkańców nie dziwią więc już częste wizyty policjantów w tym rejonie. Tym razem mundurowi Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego skontrolowali teren podwórka przy numerze 13.

Kontrola miała na celu zabezpieczenie przechowywanych tam nielegalnych substancji, przeznaczonych do handlu.

Narkotyki w studzience kanalizacyjnej

Operacyjni skrupulatnie sprawdzili teren. Zaglądali nawet do studzienek kanalizacyjnych. I to było genialne posunięcie! To właśnie tam dilerzy ukryli swoje "produkty".

- W studzience kanalizacyjnej znaleźli zawieszony na linie plecak, w którym znajdowały się woreczki foliowe i srebrne zawiniątka z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym. Łącznie było ich 431 - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy.

Wszystkie zabezpieczone narkotyki mundurowi przewieźli do komendy przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie technik sprawdził ich skład chemiczny. Badanie testerem wykazało, że była to marihuana, amfetamina, heroina i mefedron. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, kto je przechowywał w tym dość nietypowym miejscu.

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Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.