Coraz mniej Powstańców Warszawskich wśród nas. Najnowsze dane przed rocznicą

Ilu Powstańców Warszawskich żyje? Znamy najnowsze statystyki z lipca 2026 roku

Koniec lipca i początek sierpnia to moment szczególnej zadumy dla mieszkańców stolicy. W tym czasie przypominamy sobie o bohaterstwie uczestników Powstania Warszawskiego. W trwającym 63 dni zrywie z 1944 roku poległo około 150 tysięcy naszych rodaków, zarówno walczących z bronią w ręku, jak i cywilów. Rocznica to zawsze doskonały moment, aby uświadomić sobie, że bezpośredni świadkowie i uczestnicy tamtych dramatycznych dni wciąż żyją obok nas.

Niestety, czas jest nieubłagany i z roku na rok ta wyjątkowa grupa maleje. Najświeższe dane opublikowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego (stan z 28 lipca) nie napawają optymizmem. Obecnie żyje już tylko 225 uczestników zrywu. Spadek jest wyraźny: to o 67 osób mniej niż w zeszłym roku i o 172 weteranów mniej niż w trakcie obchodów 80. rocznicy, która miała miejsce w 2024 roku.

Szybkie odchodzenie bohaterów to dla nas wszystkich jasny sygnał. Powinniśmy doceniać każdą chwilę i wyrażać głęboką wdzięczność żyjącym jeszcze weteranom za ich niezwykłe poświęcenie podczas walk.

Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania, przedstawiła szczegółowe liczby. Większość z weteranów, bo aż 192, mieszka na terenie Polski. Co ciekawe, w samej Warszawie żyją 123 osoby z tej grupy. Z kolei 33 Powstańców na stałe przebywa poza granicami ojczyzny.

Najstarsi i najmłodsi Powstańcy Warszawscy żyjący w 2026 roku

Wśród weteranów znajdziemy prawdziwych rekordzistów. Najstarsi żyjący Powstańcy osiągnęli wiek 106 i 105 lat. Henryk Kokoszka, posługujący się pseudonimem „As” (urodzony 3 stycznia 1920 roku), oraz Zofia Bogdan, znana jako „Zojda” (urodzona 16 marca 1921 roku), to właśnie ci seniorzy. „As” brał udział w starciach na Pradze w ramach VI Obwodu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, natomiast „Zojda” pełniła trudną służbę pielęgniarki w Śródmieściu.

Na drugim biegunie znajduje się najmłodszy żyjący uczestnik zrywu. To Jerzy Zawadzki, pseudonim „Mały”, który przyszedł na świat 23 czerwca 1936 roku. Biorąc udział w wydarzeniach, miał zaledwie 8 lat! Jako ochotnik wspierał batalion „Chrobry I” w służbie pomocniczej. Wraz z ojcem asystował między innymi przy ewakuacji uwolnionych więźniów z obozu „Gęsiówka” 5 sierpnia 1944 roku.

Krótka historia Powstania Warszawskiego 1944

Wybuch Powstania Warszawskiego nastąpił punktualnie o 17:00, czyli w godzinie „W”, 1 sierpnia 1944 roku. Do walki przeciwko okupantowi stanęło wtedy około 50 tysięcy polskich bojowników. Działania w stolicy stanowiły element szerszej operacji pod kryptonimem „Burza”, zainicjowanej przez dowództwo Armii Krajowej. Zamierzeniem Polaków było wyparcie Niemców z Warszawy przed spodziewanym wkroczeniem nacierających oddziałów sowieckich. Chodziło o to, by Armia Czerwona po wejściu zastała miasto zarządzane przez władze polskie.

Organizatorzy zrywu mieli nadzieję, że wyczerpane siły niemieckie nie stawią silnego oporu w obliczu radzieckiej ofensywy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a starcia na ulicach stolicy przerodziły się w niezwykle okrutną i niszczycielską walkę. Bilans strat po stronie polskiej był tragiczny: życie straciło około 10 tysięcy żołnierzy, a liczba zabitych cywilów waha się między 150 a 200 tysięcy.

Walki trwały 63 dni i zakończyły się podpisaniem aktu kapitulacji 2 października 1944 roku. Skutki dla Warszawy były katastrofalne. Niemcy doprowadzili do niemal całkowitego zniszczenia części miasta leżącej na lewym brzegu Wisły, a ocalałych mieszkańców bezwzględnie usunięto ze stolicy.

Jednak pomimo tragicznego finału, niezwykła odwaga i poświęcenie uczestników, którzy rzucili się w wir walki, by pokazać swoją polskość i zemścić się za pięć lat brutalnej okupacji niemieckiej, są dziś uważane za jeden z najwspanialszych dowodów miłości do ojczyzny w naszych dziejach.

Wejścia do kanałów w powstaniu warszawskim. Tędy przemieszczali się powstańcy:

61