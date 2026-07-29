Coraz mniej Powstańców Warszawskich wśród nas. Najnowsze dane przed rocznicą

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-29 9:32

Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z najnowszych informacji, zebranych pod koniec lipca 2026 roku, wynika, że żyje już tylko 225 bohaterów zrywu. Ta smutna statystyka pokazuje, jak ważne jest dbanie o pamięć i oddawanie hołdu tym, którzy walczyli o naszą wolność.

Trzej powstańcy z biało-czerwonymi opaskami na ramionach niosą miotacz ognia. O statystykach zrywu przeczytasz na SE.
Autor: Eugeniusz Lokajski „Brok”/ CC0 2.0 Powstańcy z Oddziału Miotaczy Ognia z Szefostwa Saperów Komendy Miasta st. Warszawy w Warszawskim Okręgu Armii Krajowej przechodzący obok sklepu ogrodniczego C. Ulricha w gmachu dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" przy ul. Moniuszki 11 róg Marszałkowskiej 124/128.

Ilu Powstańców Warszawskich żyje? Znamy najnowsze statystyki z lipca 2026 roku

Koniec lipca i początek sierpnia to moment szczególnej zadumy dla mieszkańców stolicy. W tym czasie przypominamy sobie o bohaterstwie uczestników Powstania Warszawskiego. W trwającym 63 dni zrywie z 1944 roku poległo około 150 tysięcy naszych rodaków, zarówno walczących z bronią w ręku, jak i cywilów. Rocznica to zawsze doskonały moment, aby uświadomić sobie, że bezpośredni świadkowie i uczestnicy tamtych dramatycznych dni wciąż żyją obok nas.

Niestety, czas jest nieubłagany i z roku na rok ta wyjątkowa grupa maleje. Najświeższe dane opublikowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego (stan z 28 lipca) nie napawają optymizmem. Obecnie żyje już tylko 225 uczestników zrywu. Spadek jest wyraźny: to o 67 osób mniej niż w zeszłym roku i o 172 weteranów mniej niż w trakcie obchodów 80. rocznicy, która miała miejsce w 2024 roku.

Szybkie odchodzenie bohaterów to dla nas wszystkich jasny sygnał. Powinniśmy doceniać każdą chwilę i wyrażać głęboką wdzięczność żyjącym jeszcze weteranom za ich niezwykłe poświęcenie podczas walk.

Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania, przedstawiła szczegółowe liczby. Większość z weteranów, bo aż 192, mieszka na terenie Polski. Co ciekawe, w samej Warszawie żyją 123 osoby z tej grupy. Z kolei 33 Powstańców na stałe przebywa poza granicami ojczyzny.

Najstarsi i najmłodsi Powstańcy Warszawscy żyjący w 2026 roku

Wśród weteranów znajdziemy prawdziwych rekordzistów. Najstarsi żyjący Powstańcy osiągnęli wiek 106 i 105 lat. Henryk Kokoszka, posługujący się pseudonimem „As” (urodzony 3 stycznia 1920 roku), oraz Zofia Bogdan, znana jako „Zojda” (urodzona 16 marca 1921 roku), to właśnie ci seniorzy. „As” brał udział w starciach na Pradze w ramach VI Obwodu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, natomiast „Zojda” pełniła trudną służbę pielęgniarki w Śródmieściu.

Na drugim biegunie znajduje się najmłodszy żyjący uczestnik zrywu. To Jerzy Zawadzki, pseudonim „Mały”, który przyszedł na świat 23 czerwca 1936 roku. Biorąc udział w wydarzeniach, miał zaledwie 8 lat! Jako ochotnik wspierał batalion „Chrobry I” w służbie pomocniczej. Wraz z ojcem asystował między innymi przy ewakuacji uwolnionych więźniów z obozu „Gęsiówka” 5 sierpnia 1944 roku.

Krótka historia Powstania Warszawskiego 1944

Wybuch Powstania Warszawskiego nastąpił punktualnie o 17:00, czyli w godzinie „W”, 1 sierpnia 1944 roku. Do walki przeciwko okupantowi stanęło wtedy około 50 tysięcy polskich bojowników. Działania w stolicy stanowiły element szerszej operacji pod kryptonimem „Burza”, zainicjowanej przez dowództwo Armii Krajowej. Zamierzeniem Polaków było wyparcie Niemców z Warszawy przed spodziewanym wkroczeniem nacierających oddziałów sowieckich. Chodziło o to, by Armia Czerwona po wejściu zastała miasto zarządzane przez władze polskie.

Organizatorzy zrywu mieli nadzieję, że wyczerpane siły niemieckie nie stawią silnego oporu w obliczu radzieckiej ofensywy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a starcia na ulicach stolicy przerodziły się w niezwykle okrutną i niszczycielską walkę. Bilans strat po stronie polskiej był tragiczny: życie straciło około 10 tysięcy żołnierzy, a liczba zabitych cywilów waha się między 150 a 200 tysięcy.

Walki trwały 63 dni i zakończyły się podpisaniem aktu kapitulacji 2 października 1944 roku. Skutki dla Warszawy były katastrofalne. Niemcy doprowadzili do niemal całkowitego zniszczenia części miasta leżącej na lewym brzegu Wisły, a ocalałych mieszkańców bezwzględnie usunięto ze stolicy.

Jednak pomimo tragicznego finału, niezwykła odwaga i poświęcenie uczestników, którzy rzucili się w wir walki, by pokazać swoją polskość i zemścić się za pięć lat brutalnej okupacji niemieckiej, są dziś uważane za jeden z najwspanialszych dowodów miłości do ojczyzny w naszych dziejach.

Wejścia do kanałów w powstaniu warszawskim. Tędy przemieszczali się powstańcy: 

Wejścia do kanałów w czasie Powstania Warszawskiego. Gdzie się mieściły?
Galeria zdjęć 61
Strzelec Roman Lipiec ps. Adam wspomina Powstanie Warszawskie: „Byłem ranny cztery razy”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTAŃCY
POWSTANIE WARSZAWSKIE
POWSTAŃCY WARSZAWSCY
POWSTANIE WARSZAWSKIEGO OBCHODY