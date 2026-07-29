Ukrywał się w hostelu pod Warszawą. Poszukiwany za rozbój wpadł w ręce policj

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-29 8:45

Przez długi czas skutecznie unikał odpowiedzialności. 33-latek, skazany za rozbój i kradzież, ukrywał się w jednym z hosteli w Markach pod Warszawą. Mężczyzna został zatrzymany przez śródmiejskich policjantów i trafił już do więzienia. To jednak nie koniec jego problemów – śledczy podejrzewają go także o udział w serii kolejnych kradzieży.

Policjant zatrzymujący mężczyznę w hostelu. O schwytaniu poszukiwanego listem gończym 33-latka przeczytasz na SE.
Autor: KSP KRP I/ Materiały prasowe
  • 33-latek był poszukiwany listem gończym za rozbój i kradzież.
  • Ukrywał się w hostelu w Markach pod Warszawą.
  • Śledczy podejrzewają go również o udział w pięciu innych kradzieżach.
Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym 27-latka. To brat zabójcy z Nowego Światu?

Polecany artykuł:

Sąd Najwyższy uchylił wyrok po zabójstwie na Nowym Świecie. Szokujący powód!

Uciekał przed więzieniem

Mężczyzna został wcześniej prawomocnie skazany za rozbój oraz kradzież. Wyrok był jednoznaczny: blisko pięć lat pozbawienia wolności. Zamiast zgłosić się do odbycia kary, postanowił zniknąć i przez dłuższy czas unikał wymiaru sprawiedliwości. Jego sprawą zajęli się policjanci ze Śródmieścia, którzy od pewnego czasu prowadzili działania mające ustalić miejsce jego pobytu. Funkcjonariusze przeanalizowali zebrane informacje i w końcu trafili na właściwy trop.

Trop zaprowadził ich do hostelu

Z ustaleń wynikało, że 33-latek ukrywa się w jednym z hosteli w Markach. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, mężczyzna nie miał już możliwości ucieczki. Został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ul. Wilczej w Warszawie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności trafił do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej wcześniej kary.

Polecany artykuł:

Kradzieże rozbójnicze, bójki i pobicia. 15 Gruzinów wyleciało z Polski
Skazany za rozbój ukrywał się w hostelu pod Warszawą. Wpadł po latach ukrywania się
Autor: KSP KRP I/ Materiały prasowe

To nie koniec jego problemów

Zatrzymany może mieć na sumieniu znacznie więcej. Śródmiejscy kryminalni wytypowali go jako głównego podejrzanego w pięciu innych sprawach dotyczących kradzieży. Oznacza to, że po zakończeniu odbywania obecnej kary może odpowiadać także za kolejne przestępstwa, jeśli zebrany materiał dowodowy potwierdzi jego udział.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących tych spraw, jednak prowadzone czynności mają wyjaśnić, czy rzeczywiście odpowiada za wszystkie kradzieże.

Polecany artykuł:

Groził, że zetnie głowę, potem zaatakował maczetą. Kobieta cudem nie straciła r…
Sonda
Czy kary za dokonanie rozboju powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANY
LIST GOŃCZY