Kradzieże rozbójnicze, bójki i pobicia. 15 Gruzinów wyleciało z Polski

Zuzanna Sekuła
2026-03-30 9:22

Aż 15 obywateli Gruzji zostało przymusowo wydalonych z Polski w ramach operacji powrotowej zorganizowanej przez Straż Graniczną we współpracy z Agencją Frontex. Wśród zarzutów, które doprowadziły do deportacji, znalazły się m.in. naruszenia intymności seksualnej, kradzieże rozbójnicze oraz bójki i pobicia.

15 Gruzinów opuściło Polskę

Operacja deportacji Gruzinów, która miała miejsce 26 marca, była wynikiem intensywnej pracy polskiej Straży Granicznej we współpracy z Agencją Frontex. Jak podaje Straż Graniczna, z lotniska w Łodzi wystartował samolot, na pokładzie którego znalazło się 15 obywateli Gruzji, których przymusowo odesłano do kraju pochodzenia. Wśród nich sześciu zostało przekazanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Co doprowadziło do deportacji?

Lista przestępstw, za które Gruzini musieli opuścić Polskę, jest naprawdę długa. Oprócz wspomnianych wcześniej naruszeń intymności seksualnej, kradzieży rozbójniczych, bójek i pobić, niektórzy z nich dopuścili się także prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich. Operację powrotową zrealizowano przy wsparciu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi" - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

STRAŻ GRANICZNA