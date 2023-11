Tajemnicza akcja służb w centrum Warszawy. Na ulicach zaroiło się od policji

Wybuch bomby rozerwał go na strzępy. Nie żyje młody chłopak. Jego kolega trafił do szpitala

Warszawa, Śródmieście. Tajemnicza akcja policji w stolicy

Do sytuacji doszło w środku nocy w sobotę (11 listopada). Wiele godzin przed Marszem Niepodległości 2023 przy ul. Chmielnej zaroiło się od służb. Funkcjonariusze zabezpieczyli i zagrodzili teren. Co takiego się tam wydarzyło?

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 3:12. Byliśmy na miejscu i zabezpieczaliśmy miejsce. Pomagaliśmy policji w ich działaniach – wspomniał mł. bryg. Artur Laudy, oficer prasowy stołecznej straży pożarnej, nie mówiąc o szczegółach zdarzenia.

O tajemniczą akcję służb zapytaliśmy również Komendę Stołeczną Policji. – Na obecnym etapie, sprawy nie komentujemy – powiedział krótko podinsp. Sylwester Marczak, Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, przy ul. Chmielnej 2 miało dojść do wybuchu plecaka. – Plecak był zawieszony na klamce od drzwi. W pewnym momencie się zapalił. Doszło do dwóch eksplozji – opowiadał nam świadek. Czy ktoś celowo go powiesił na drzwiach? Czy doszło do nieszczęśliwego wypadku? Miejmy nadzieję, że na odpowiedź na te pytania poznamy już w najbliższym czasie.