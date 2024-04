Tajemnicze wózki w Auchan! Klienci kupują „kota w worku”. Co jest w środku?

Te pary nie będą mogły wziąć ślubu. Wielka miłość nie wystarczy, by pokonać te przeszkody

W piątek, 12 kwietnia o godz. 13 w głównej alei każdego z 70 hipermarketów Auchan na terenie całej Polski pojawiły się tajemnicze wózki owinięte czarną folią. Zawartość wózków jest niespodzianką dla klientów, a ich wartość wynosić 300 zł, 400 zł i 500 zł. Chętna osoba może wybrać sobie wózek i kupić jego zawartość co najmniej 66 proc. taniej! Oczywiście o tym, co konkretnie kupiła, dowie się dopiero po odejściu od kasy!

Tajemnicze wózki w Auchan. Co jest w środku?

Po zerwaniu z wózków czarnej folii oczom szczęśliwych nabywców ukazują się różnorodne artykuły przemysłowe, jak produkty małego AGD, dekoracje i tekstylia domowe, artykuły ogrodnicze, zabawki, sprzęt sportowy, produkty do majsterkowania, a także wiele innych.

Według zapowiedzi sklepu akcja ma potrwać do wyczerpania zapasów. Co więcej, pomysł z tajemniczym wózkiem ma wejść na stałe do kalendarza działań promocyjnych Auchan.

Nie tylko Auchan. Carrefour też!

Warto dodać, że piątkowa akcja z zakupowymi niespodziankami opanowała nie tylko sklepy Auchan. Podobna akcja trwa też w Carrefourze! W wybranych 20 hipermarketach umieszczone zostały szczelnie zafoliowane "koszyki niespodzianki", wypełnione produktami z kategorii non-food. W zestawach umieszczone są produkty o łącznej wartości od 600 do ponad 1500 zł. Wszystkie koszyki kosztują zaledwie 150 zł.