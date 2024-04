Warto wiedzieć

Te pary nie będą mogły wziąć ślubu. Wielka miłość nie wystarczy, by pokonać te przeszkody

alig 12:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bez względu na to czy para decyduje się na ślub, bo bardzo mocno się kocha, czy po prostu tak podpowiada zdrowy rozsądek, warto mieć na uwadze, że nie zawsze jest to proste. Czasami nie wystarczy pójść do księdza czy Urzędu Stanu Cywilnego, a zawarcie związku małżeńskiego staje pod wielkim znakiem zapytania. Ba! Zdarza się, że para w ogóle nie może wziąć ślubu! Jest bowiem kilka niezwykle ważnych przesłanek, które wykluczają możliwość zawarcia związku małżeńskiego. By pokonać te przeszkody nawet wielka miłość nie wystarczy.