Autor: Tomasz Radzik, Sebastian Wielechowski / Super Express Taki będzie 2023 rok w Warszawie. Trzaskowski przetrwa? Kraj o Warszawie. Felieton

Taki będzie 2023 rok w Warszawie. Trzaskowski przetrwa? Kraj o Warszawie. Felieton

Jaki to będzie rok dla Warszawy? Czego się mamy spodziewać w 2023? – ostatnio kilka osób, niezależnie od siebie w różnych okolicznościach zadało mi takie pytania. Nie bardzo chciałabym zamieniać się z dziennikarza w jasnowidza, czarownicę czy wieszczkę, więc wróżyć z fusów ani z kart nie będę (choć umiem). Nie wiem, czy do pandemii i wojny w Ukrainie dojdzie nam w tym roku jakieś kolejne globalne nieszczęście. Oby nie. Ale niech to sprawdzają jasnowidz Jackowski, wróżka Aida czy inni spece od widzeń. Czytaj więcej w felietonie Kraj o Warszawie Izabeli Kraj.