Niewielka wieś na Mazowszu stała się tłem dla kultowych scen jednego z najsłynniejszych polskich filmów.

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach "zagrała" kluczową rolę w głośnym filmie Wojciecha Smarzowskiego.

To właśnie tu powstały niezapomniane ujęcia, które na stałe wpisały się w historię polskiego kina.

Odkryj, jaki film rozsławił to miejsce i dlaczego warto je odwiedzić!

W Polsce nie brakuje miejsc, które na chwilę stały się planami filmowymi i trafiły na wielki ekran. Czasem są to malownicze miasteczka, zabytkowe ulice czy wiejskie krajobrazy, innym razem – zupełnie zwyczajne budynki, które dzięki kamerze zyskują drugie życie. Takie lokalizacje często przyciągają później turystów i miłośników kina, chcących zobaczyć na własne oczy scenerie znane z kultowych produkcji. Jednym z takich miejsc jest pewna niewielka wieś na Mazowszu, która odegrała ważną rolę w jednym z najsłynniejszych polskich filmów ostatnich dekad.

Mazowiecka wieś trafiła na wielkie ekrany

Na pierwszy rzut oka to zwyczajna, cicha miejscowość w powiecie grójeckim, jednak każdy fan polskiego kina może poczuć tu dreszcz rozpoznania. Gościeńczyce, niewielka wieś położona niespełna 50 kilometrów od Warszawy, stała się swego czasu jednym z planów zdjęciowych filmu, który na trwałe zapisał się w historii współczesnej kinematografii w Polsce – "Wesela" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Co ciekawe, chociaż cała akcja filmu toczy się na Podkarpaciu, część scen powstała w mazowieckich plenerach. Najważniejszym z nich była remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach.

Słynna remiza OSP w Gościeńczycach

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach jest bardzo ważnym obiektem we wsi, ponieważ to właśnie ona zagrała w filmie miejsce tytułowej zabawy weselnej. Co ciekawe, budynek nadal pełni funkcję strażacką, ale mimo to jest też miejscem rozpoznawalnym przez miłośników kina - przyciąga turystów chcących zobaczyć na własne oczy obiekt, który odegrał jedną z kluczowych ról w filmie.