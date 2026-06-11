Tęczowa Parada przejdzie przez Warszawę. Będzie głośno. Będzie kolorowo. Będą utrudnienia

Parada Równości 2026 w Warszawie. Kiedy? Trasa

Parada Równości przechodzi ulicami Warszawy od 2001 roku walcząc o równość nie tylko społeczności LGBTQ+, ale też wszystkich mniejszości. W tym roku barwny pochód zaplanowany jest na sobotę, 13 czerwca.

Tego dnia w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki stanie Miasteczko Równości. To tam od około godz. 11 będą działały stoiska stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się: równością płci, prawami społeczności LGBTQ, ale też rozwojem samorządności oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

W programie Miasteczka Równości znalazły się też między innymi: strefy relaksu, animacje, występy artystyczne, koncerty, sety DJ-skie oraz spotkania z aktywistami i aktywistkami.

Około godz. 14 z ul. Świętokrzyskiej wyruszy barwna parada, która uda się w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Następnie uczestnicy przejdą ul. Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Marszałkowską, i z powrotem ul. Świętokrzyską do miejsca wyjścia. Przemarsz może potrwać do godz. 16:30.

„Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej” - wyjaśniają organizatorzy na stronie wydarzenia.

Ulice zamknięte, autobusy na objazdach

Kolorowa maifestacja spowoduje w sobotę utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Już od wczesnych godzin porannych policjanci rozpoczną stopniowe zamykanie ulic.

Jako pierwszą, już około godz. 6, funkcjonariusze mogą zamknąć jezdnię ul. Emilii Plater w stronę Świętokrzyskiej. Samochody nie przejadą od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej. Na tym odcinku będą bowiem ustawiały się pojazdy i platformy biorące udział w paradzie.

Później, około godz. 9:30, może zostać zamknięta również jezdnia ul. Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki. Kierowcy nie przejadą od Emilii Plater do Marszałkowskiej.

Jak przekazał stołeczny ratusz, to policjanci będą decydowali o zamykaniu poszczególnych ulic podczas manifestacji. Co ważne, oprócz ulic na trasie Parady Równości z ruchu mogą zostać wyłączone również ulice poprzeczne, na przykład: Bielańska, Królewska czy Plac Bankowy.

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w sobotę. Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie - ze Skoroszy dojadą do Ronda Daszyńskiego.

Gdy zamknięta zostanie jezdnia ulicy Emilii Plater, to autobusy linii: 100, 117, 160, 507 i 521 pojadą objazdem Alejami Jerozolimskimi i Aleją Jana Pawła II.

W czasie Parady Równości linie: 100, 117, 160, 507 i 521 pozostaną na dotychczasowym objeździe, a przez Aleje Jerozolimskie pojadą dodatkowo również autobusy: 106, 107, 111, 117, 171 i 520 (uwaga, w tym czasie będą kursowały tylko do Dworca Centralnego).

Z kolei autobusy: 116, 180 i 503 będą kursowały Sanguszki, Wisłostradą, Karową, Dobrą, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego i Książęca, a autobusy linii: 128, 151 i 175 skończą trasy na przystanku Centrum, zaś 518 dojadą do pętli Esperanto.

Dla pocieszenia dodamy, że w godzinach 12-19 pociągi obu linii metra będą kursowały częściej.

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Parada Równości w Warszawie