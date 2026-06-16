Tego Polacy boją się najbardziej. Nowy raport na temat AI

Choć większość Polaków uważa sztuczną inteligencję za jedno z największych osiągnięć współczesnej technologii, jej rozwój budzi jednocześnie wyraźny niepokój. Z raportu Instytutu Badań Pollster wynika, że aż 52 proc. badanych obawia się konsekwencji dalszego rozwoju AI. Najczęściej wskazywanym lękiem jest jednak możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych materiałów. Aż 79 proc. respondentów boi się, że ktoś może użyć AI do stworzenia ich podrobionego wizerunku lub głosu.

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Drugim istotnym problemem jest kryzys zaufania do informacji. Ponad połowa Polaków (57 proc.) przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez AI od tych stworzonych przez człowieka. Jednocześnie 54 proc. deklaruje, że straciło zaufanie do informacji publikowanych w internecie, a niemal co drugi respondent przyznał, że uwierzył już w fałszywą treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

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Szczególne obawy widać także wśród młodych użytkowników AI. W grupie 18–29 lat aż 46 proc. boi się utraty kreatywności na rzecz sztucznej inteligencji, a 33 proc. obawia się uzależnienia od korzystania z tego typu narzędzi. Wyniki badania pokazują, że Polacy dostrzegają potencjał AI, ale coraz częściej zastanawiają się nad jej wpływem na codzienne życie, bezpieczeństwo oraz zdolność samodzielnego myślenia.

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