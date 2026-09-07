Ten warszawski blok może w każdej chwili runąć. Prokuratura bierze pod lupę zarząd spółdzielni

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-07 14:38

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów rozpoczęła dochodzenie dotyczące budynku przy ul. Hirszfelda 2, któremu grozi katastrofa budowlana. Śledczy badają sprawę zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Imielin", który nie ewakuował 44 rodzin, ignorując tym samym nakaz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ludzie mieszkający w tym bloku na Ursynowie tkwią w poważnym niebezpieczeństwie, czekając na rozwój wydarzeń.

Prokuratura bada sprawę zagrożonego zawaleniem bloku na Ursynowie

Ursynowska prokuratura rejonowa prowadzi dochodzenie związane z doprowadzeniem do bezpośredniego zagrożenia katastrofą budowlaną w budynku przy ul. Hirszfelda 2, co naraża życie i zdrowie 44 rodzin tam mieszkających. Śledztwo skupia się na braku działań ewakuacyjnych wobec mieszkańców, mimo że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał w tej sprawie nakaz już 26 czerwca 2026 roku.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba, dochodzenie koncentruje się na działaniach członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Imielin" w okresie nie późniejszym niż do 26 marca 2026 roku. Dodał również, że ze względu na wczesny etap śledztwa, szczegółowe informacje nie są na razie ujawniane.

Fasada bloku przy ul. Hirszfelda 2 na Ursynowie z tabliczką adresową. O zagrożeniu katastrofą przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 14

Budynek przy Hirszfelda 2 na Ursynowie u progu katastrofy budowlanej

Sprawa ujrzała światło dzienne w czerwcu bieżącego roku. Ursynowski blok przy ul. Hirszfelda 2 stoi u progu katastrofy budowlanej z powodu pojawiających się w nim głębokich pęknięć, co sugeruje możliwość szybkiego zawalenia się konstrukcji. Choć w środku zamontowano stalowe podpory stabilizujące, poziom zagrożenia pozostaje niezwykle wysoki.

Mieszkańcy podkreślają, że stan techniczny budynku pogarszał się systematycznie, a władze spółdzielni nie podjęły realnych działań zaradczych, by wesprzeć osoby z zagrożonego bloku. Lokatorzy nie dostali mieszkań zastępczych, przez co zostali pozbawieni pomocy w dramatycznej sytuacji, ryzykując życiem we własnych domach.

W czerwcu inspektor nadzoru budowlanego ocenił, że szczeliny w strukturze budynku uległy poszerzeniu, co stanowi bezpośrednie ryzyko zawalenia. W rezultacie nałożył całkowity zakaz korzystania z obiektu. Jeszcze wcześniej, w marcu, nałożył na spółdzielnię obowiązek wykonania koniecznych napraw.

Mimo to wciąż część mieszkańców pozostaje w swoich domach, a sytuacja bloku jest niejasna i nie ma pewności, co do tego kiedy może rozpocząć się remont.

Mostek nad Kanałem Wystawowym zamknięty. "Grozi zawaleniem"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLOK
URSYNÓW
ZAWALENIE
URSYNÓW WARSZAWA