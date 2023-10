i Autor: shutterstock

Oni zasiądą w Sejmie i Senacie

Ten wynik zaskakuje. Tak głosowali warszawiacy i warszawianki w wyborach 2023

We wtorek, 17 października, PKW przekazała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Koalicja Obywatelska uzyskała w Warszawie 42,26 proc. wszystkich głosów, zaś Prawo i Sprawiedliwość - 22,07 proc. Kto wejdzie do Sejmu i Senatu spośród kandydatów z Warszawy oraz tzw. warszawskiego obwarzanka? Szczegóły w artykule.