Teściowa ugryzła synową w czoło! Kto rządzi na wybiegu nosorożców w warszawskim ZOO?

2025-08-24 18:22

W Warszawskim ZOO doszło do niecodziennego spotkania. Samica nosorożca indyjskiego Jhansi, mama Jacoba, poznała się z Shikari, partnerką swojego syna. Pierwsze chwile nie obyły się bez napięć – Shikari próbowała pokazać, kto rządzi na wybiegu, i ugryzła Jhansi w czoło!

Teściowa kontra synowa w Warszawskim ZOO! Nosorożce w starciu o dominację na wybiegu

Kilka tygodni temu Warszawskie ZOO powitało nową mieszkankę – samicę nosorożca indyjskiego Jhansi, mamę Jacoba. Teraz nadszedł czas na poznanie z partnerką syna, Shikari. Początkowo nosorożce obserwowały się przez płot, ale gdy stanęły oko w oko, Shikari postanowiła pokazać, kto tu rządzi.

„Shikari próbowała pokazać, że to ona rządzi na wybiegu – a nawet ugryzła Jhansi w czoło!” – czytamy na profilu Warszawskiego ZOO.

Mimo groźnego wyglądu, takie zachowania są naturalne u nosorożców. Służą ustaleniu hierarchii i testowaniu granic. Jhansi jest spokojniejsza i bardziej wyważona, a Shikari to temperamentna dama, która nie odda swojego terytorium. Spotkania odbywają się stopniowo, pod okiem opiekunów.

Synowa kontra teściowa w ZOO. Czy relacja ma szansę na sukces?

Proces łączenia dużych zwierząt to nie bajka. To naturalne zachowania, które muszą się wydarzyć, by dwie silne osobowości mogły nauczyć się funkcjonować razem. Warszawskie ZOO trzyma kciuki za pozytywny rozwój relacji między synową a teściową.

„Trzymamy kciuki, żeby relacja synowej i teściowej wyszła dobrze – bo jak wiadomo, w każdej rodzinie bywa różnie” – podsumowuje Warszawskie ZOO.

Prawie wiek historii ZOO w Warszawie

Warszawskie ZOO skończyło już 97 lat. Od niemal wieku fascynuje, uczy i chroni zagrożone gatunki. Ale to nie tylko dom dla zwierząt – w czasie wojny było też schronieniem dla ludzi! W 1937 roku w Warszawskim ZOO urodził się jedyny w Polsce słoń. Maluchowi nadano imię Tuzinka, bo był… dwunastym słoniem urodzonym w ogrodach zoologicznych na całym świecie. To jeden z największych sukcesów w historii placówki. Jakie jeszcze  tajemnice kryje historia ogrodu zoologicznego? Jak wyglądało kiedyś i co warto o nim wiedzieć? Sprawdźcie TUTAJ.

