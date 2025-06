Te dzieci przeżyły horror! Jedno nie wróciło do domu. Pijana matka z zarzutami

Wielu kibiców miało już dość tej szopki wokół PZPN i reprezentacji otwarcie mówili, że należy przeciąć ten węzeł gordyjski, zwalniając trenera. O wyrzucenie selekcjonera apelowaliśmy i my, a także większość mediów. Cezary Kulesza w środę, po kompromitującej porażce z Finlandią, rozmawiał z Probierzem, miał też dzwonić do Roberta Lewandowskiego. Bo nie tylko o klęskę z Finlandią tu chodziło. Również, a może przede wszystkim, los Probierza przesądzała wojna z „Lewym”, którą wywołał selekcjoner. Z tego co słyszymy, decyzja o dymisji zapadła w środowy wieczór, prezes Cezary Kulesza poznał ją oglądając na Słowacji mecz kadry U-21.

– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – oświadczył Michał Probierz.

Słowa „dla dobra drużyny”, były bardzo często powtarzane przez Probierza podczas konferencji prasowej przed meczem z Finlandią. Wówczas jednak było to uzasadnieniem odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że to wojna z Lewandowskim zwolniła Probierza. Gwiazdor Barcelony jasno określił, że nie wróci do reprezentacji, dopóki jej szkoleniowcem będzie Probierz. Teraz można sobie wyobrazić sytuację, że Lewandowski wróci do reprezentacji, ale już bez opaski kapitana.

To wszystko jednak dywagacje, bo wszystko będzie zależało od nowego selekcjonera. Kto nim będzie? Wiele mówi się o Janie Urbanie. Świetny fachowiec, doświadczony, sympatyczny (co jest ważne wizerunkowo), mający świetny kontakt z piłkarzami. Człowiek, który ma za sobą świetną karierę piłkarską, nie jest wynalazkiem znikąd. Inni kandydaci? Marek Papszun i Maciej Skorża, a także mniej prawdopodobne kandydatury zagraniczne. Cezary Kulesza przyzwyczaił jednak do tego, że kto na łamy prasy wchodzi selekcjonerem, ten wychodzi zwykłym trenerem.

