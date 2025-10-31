Sztuczna inteligencja wytypowała najpiękniejsze miasto na Mazowszu, które nie jest Warszawą.

To Podkowa Leśna, miasto-ogród z okresu międzywojennego, pełne zieleni i willi.

Odkryj, co sprawia, że to miasteczko jest tak wyjątkowe i dlaczego warto je odwiedzić!

Najpiękniejsze miasto w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie to jedno z największych i najpopularniejszych regionów w Polsce. Rozciąga się od tętniącej życiem Warszawy, przez historyczne miasteczka, aż po spokojne zakątki otoczone lasami i rzekami.

To tu bije serce kraju i każdy znajdzie tam coś dla siebie - miłośnicy historii zachwycą się zamkami i pałacami, a ci, którzy szukają ciszy, odkryją urok małych, zielonych miejscowości. Które jednak miasto w tym regionie można uznać za najpiękniejsze? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która bez zastanowienia wskazała mało znaną lokalizację w powiecie grodziskim.

Nie Warszawa! To najpiękniejsze miasto na Mazowszu

Według sztucznej inteligencji najpiękniejszym miastem na Mazowszu wcale nie jest Warszawa, lecz Podkowa Leśna – niewielkie, pełne uroku miasteczko położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. To prawdziwa oaza spokoju i zieleni, która powstała w okresie międzywojennym jako jedno z pierwszych w Polsce miast-ogrodów, zaprojektowane z myślą o życiu w zgodzie z przyrodą.

Podkowa Leśna [ZDJĘCIA]

Podkowa Leśna najpiękniejszym miastem w regionie

Podkowa Leśna to miejsce, które zachwyca nie tylko spokojem, ale też niezwykłą historią i klimatem. Już w dwudziestoleciu międzywojennym przyciągała artystów, pisarzy i ludzi kultury – to właśnie tutaj mieszkał Jarosław Iwaszkiewicz, a jego dom, Stawisko, dziś jest muzeum pełnym wspomnień o dawnej polskiej inteligencji.

Miasto zachowało układ typowy dla koncepcji miasta-ogrodu: w centrum znajduje się zielony plac z kościołem św. Krzysztofa, a wokół rozciągają się spokojne, zadrzewione ulice z willami o charakterystycznej przedwojennej architekturze.

Wokół Podkowy rozciąga się Las Młochowski – idealne miejsce na spacery, rowerowe wycieczki czy piknik w cieniu starych drzew. To wszystko sprawia, że miasteczko uchodzi za jedną z najbardziej zielonych enklaw Mazowsza.

Najciekawsze atrakcje Podkowy Leśnej

Oto kilka najciekawszych atrakcji Podkowy Leśnej:

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów "Stawisko"

Kościół św. Krzysztofa

Spacer szlakiem willi i dawnej architektury Podkowy

Las Młochowski

Kolejka WKD.