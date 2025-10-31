To miasto wygląda jak z bajki. Jest najpiękniejszym na Mazowszu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-10-31 16:10

W sercu Mazowsza kryje się miasto, które łączy naturę, historię i niezwykłą harmonię. Otoczone lasami, pełne urokliwych willi i alej w cieniu starych drzew – zachwyca spokojem i stylem, jakiego próżno szukać w dużych metropoliach. To właśnie ono zostało uznane przez sztuczną inteligencję za najpiękniejsze miasto w regionie.

Super Express Google News
  • Sztuczna inteligencja wytypowała najpiękniejsze miasto na Mazowszu, które nie jest Warszawą.
  • To Podkowa Leśna, miasto-ogród z okresu międzywojennego, pełne zieleni i willi.
  • Odkryj, co sprawia, że to miasteczko jest tak wyjątkowe i dlaczego warto je odwiedzić!

Najpiękniejsze miasto w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie to jedno z największych i najpopularniejszych regionów w Polsce. Rozciąga się od tętniącej życiem Warszawy, przez historyczne miasteczka, aż po spokojne zakątki otoczone lasami i rzekami.

To tu bije serce kraju i każdy znajdzie tam coś dla siebie - miłośnicy historii zachwycą się zamkami i pałacami, a ci, którzy szukają ciszy, odkryją urok małych, zielonych miejscowości. Które jednak miasto w tym regionie można uznać za najpiękniejsze? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która bez zastanowienia wskazała mało znaną lokalizację w powiecie grodziskim.

Polecany artykuł:

Jest tylko jedno takie miasto na świecie. Ma ponad 2500 lat i leży na dwóch kon…

Nie Warszawa! To najpiękniejsze miasto na Mazowszu

Według sztucznej inteligencji najpiękniejszym miastem na Mazowszu wcale nie jest Warszawa, lecz Podkowa Leśna – niewielkie, pełne uroku miasteczko położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. To prawdziwa oaza spokoju i zieleni, która powstała w okresie międzywojennym jako jedno z pierwszych w Polsce miast-ogrodów, zaprojektowane z myślą o życiu w zgodzie z przyrodą.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Podkowa Leśna [ZDJĘCIA]

1. Podkowa Leśna - mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto (marzec 2025): 9500 zł
11 zdjęć

Podkowa Leśna najpiękniejszym miastem w regionie

Podkowa Leśna to miejsce, które zachwyca nie tylko spokojem, ale też niezwykłą historią i klimatem. Już w dwudziestoleciu międzywojennym przyciągała artystów, pisarzy i ludzi kultury – to właśnie tutaj mieszkał Jarosław Iwaszkiewicz, a jego dom, Stawisko, dziś jest muzeum pełnym wspomnień o dawnej polskiej inteligencji.

Miasto zachowało układ typowy dla koncepcji miasta-ogrodu: w centrum znajduje się zielony plac z kościołem św. Krzysztofa, a wokół rozciągają się spokojne, zadrzewione ulice z willami o charakterystycznej przedwojennej architekturze.

Wokół Podkowy rozciąga się Las Młochowski – idealne miejsce na spacery, rowerowe wycieczki czy piknik w cieniu starych drzew. To wszystko sprawia, że miasteczko uchodzi za jedną z najbardziej zielonych enklaw Mazowsza.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsza wieś na świecie. Teraz wprowadza zakazy dla turystów

Najciekawsze atrakcje Podkowy Leśnej

Oto kilka najciekawszych atrakcji Podkowy Leśnej:

  • Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów "Stawisko"
  • Kościół św. Krzysztofa
  • Spacer szlakiem willi i dawnej architektury Podkowy
  • Las Młochowski
  • Kolejka WKD.
QUIZ. Kraków czy Warszawa? Wiesz, o którym mieście mowa?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jedna z legend o tym mieście jest związana z Wisłą. Jej bohaterka jest symbolem miejscowości. Mowa o...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAZOWSZE
PODRÓŻE