Wiadomo, kto wtargnął do warszawskiego metra. 22-letni Francuz tłumaczył, że przyjechał na wakacje

W środę (24 czerwca 2026) przed godziną 7.00 zamknięto wszystkie stacje od Kabat do Politechniki. Okazało się, że to przez osobę, która znalazła się w tunelu. Mężczyzna został złapany na stacji metra Służew. Po zakończeniu pracy policjantów, przeprowadzono kontrolę tuneli pod kątem bezpieczeństwa. Przywrócono ruch.

Znów zamknięto 10 stacji

Wydawało się, że to już będzie koniec, ale w środę popołudniu policja znów przeszukiwała stację Służew - przez to z ruchu zostało wyłączonych na jakiś czas w sumie 10 stacji. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany, to 22-letni obywatel Francji.

-W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej. Jest to sprawdzane pod kątem pirotechnicznym. Na miejscu pracują funkcjonariusze wraz z psami tropiącymi - mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie z rozmowie z Radiem ESKA.

Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na czwartek, 25 czerwca.

Jak podaje Radio ESKA, policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew, tym samym zakończyły się utrudnienia.