Wiadomo, kto wtargnął do warszawskiego metra. 22-letni Francuz tłumaczył, że przyjechał na wakacje

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-24 17:01

W środę na I linii metra w Warszawie doszło do incydentu, podczas którego policjanci zatrzymali 22-letniego obywatela Francji. Jak podaje Radio ESKA, mężczyzna nie chciał współpracować, powiedział, że przyjechał „na wakacje”.

Pociąg metra w Warszawie, z charakterystycznymi czerwono-żółtymi pasami, wjeżdża na stację. Mężczyzna w czarnej koszuli i z plecakiem czeka na peronie. Na naszym portalu znajdziesz więcej informacji o incydentach w warszawskim metrze.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

W środę (24 czerwca 2026) przed godziną 7.00 zamknięto wszystkie stacje od Kabat do Politechniki. Okazało się, że to przez osobę, która znalazła się w tunelu. Mężczyzna został złapany na stacji metra Służew.  Po zakończeniu pracy policjantów, przeprowadzono kontrolę tuneli pod kątem bezpieczeństwa. Przywrócono ruch.

Znów zamknięto 10 stacji

Wydawało się, że to już będzie koniec, ale w środę popołudniu policja znów przeszukiwała stację Służew - przez to z ruchu zostało wyłączonych na jakiś czas w sumie 10 stacji. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany, to 22-letni obywatel Francji.

-W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej. Jest to sprawdzane pod kątem pirotechnicznym. Na miejscu pracują funkcjonariusze wraz z psami tropiącymi - mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie z rozmowie z Radiem ESKA.

Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na czwartek, 25 czerwca.

Jak podaje Radio ESKA, policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew, tym samym zakończyły się utrudnienia.

Arłukowicz BEZLITOŚNIE: Karty na stół! Kto korzystał z SALONIKU VIP?! Zarzuty są straszne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki