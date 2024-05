Tomasz Waśkowiak nie żyje. Wieloletni fotoedytor "Super Expressu" zmarł po walce z nowotworem

Tomasz Waśkowiak przez ponad 20 lat pracował w "Super Expressie" jako fotoedytor, a fotografią samą w sobie pasjonował się jeszcze dłużej. Był profesjonalistą, ale też dobrym i pomocnym kolegą. Wiadomość o jego śmierci spadła na nas wszystkich niespodziewanie. Tomek zmarł w szpitalu po walce z nowotworem. Osierocił dwóch synów, pozostawił żonę. W serwisie zrzutka.pl wszyscy ci, którzy chcieliby wesprzeć jego bliskich, mogą wpłacać środki. Każda złotówka jest na wagę złota.

- Wiadomość o śmierci Tomka spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Co prawda wiedzieliśmy, że choruje, ale do końca wierzyliśmy, że to tylko chwilowe i zaraz napisze do nas, że wraca. Niestety tak się nie stało… Chcemy tą zrzutką pomóc rodzinie Tomka w tym trudnym czasie. Będziemy wdzięczni za każdy grosz i chęć pomocy - czytamy w opisie zrzutki.

Tomasz Waśkowiak miał 48 lat. Łączymy wyrazy współczucia i wsparcia oraz kondolencje dla rodziny zmarłego.

Link do Zrzutki: Pomoc dla rodziny Tomka