Totalna rewolucja na rynku pracy. To najlepsza fucha w 2026 roku! Można sporo zarobić

Ranking Business Insider Polska wskazuje funkcjonariuszy służb mundurowych i kierowców ciężarówek jako najlepsze zawody w 2026 roku, ze względu na wysokie zarobki i duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Ranking uwzględnia cztery kryteria: zarobki, deficytowość zawodu, próg wejścia oraz ryzyko zastąpienia przez sztuczną inteligencję (AI).

Dane do rankingu pochodzą m.in. z Barometru Zawodów oraz Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, co zapewnia kompleksową analizę rynku pracy w Polsce.

Rewolucja na rynku pracy - funkcjonariusze poszukiwani

Rynek pracy się zmienia! Business Insider Polska zaprezentował ranking 15 najlepszych zawodów 2026 roku, uwzględniając zarobki, dostępność ofert i trudność wejścia do zawodu. Co ciekawe, na czele pojawił się współlider. Tuż obok kierowców ciężarówek uplasowali się funkcjonariusze służb mundurowych! Nie da się ukryć, że sytuacja na rynku pracy w tym sektorze w ostatnim czasie uległa diametralnej zmianie: brakuje rąk do pracy, a zarobki są atrakcyjne. To zawód z przyszłością!

Ranking Business Insider Polska. Kryteria

Tworząc ranking zawodów Business Insider Polska wziął pod uwagę cztery kryteria: zarobki, deficytowość, próg wejścia i ryzyko AI. Powstałe zestawienie w dużej mierze opiera się na Barometrze Zawodów, ponieważ to kompleksowe badanie rynku pracy w Polsce, zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowo opisuje ono sytuację w ok. 170 różnych zawodach!

Autorzy rankingu czerpali również z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które jest regularnie prowadzone przez serwis wynagrodzenia.pl. W końcu szukając pracy, zwykle szuka się tej najlepiej płatnej. Nie oszukujmy się - wysokość wynagrodzenia ma ogromne znaczenie podczas poszukiwania zatrudnienia.

Co ważne, tworzyć raport autorzy zwrócili również uwagę na to, czy dany zawód może zostać z czasem zastąpiony przez AI. Nie ma przecież sensu kształcić się w kierunku zawodu, który niedługo może zniknąć!

Top 15 zawodów w 2026 roku!

O kolejności w rankingu Business Insider Polska zadecydowały cztery kryteria: deficytowość, mediana zarobków, zagrożenie technologiczne i próg wejścia. Każde kryterium zostało ocenione oddzielnie, a następnie wyniki zsumowano. Najwyżej w rankingu znalazł się zawód, który wypadł… najgorzej, czyli zdobył najmniej punktów.

Szczegóły rankingu umieściliśmy w poniższej galerii zdjęć. Jakie zawody są atrakcyjne w 2026 roku oprócz wspomnianych wcześniej kierowców ciężarówek i funkcjonariuszy? Koniecznie sprawdź!

