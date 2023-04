Tragedia na Woli. Śmieciarka potrąciła staruszkę. Dramatyczne sceny

Nastolatki przemyciły wódkę do szkoły. Na lekcji rozegrał się dramat

Warszawa. Śmieciarka potrąciła staruszkę

Dramatyczne sceny rozegrały się, gdy staruszka przechodziła przez jezdnię. Nagle rozległ się sygnał cofania. Starsza kobieta znalazła się pod kołami maszyny. - Kierujący śmieciarką rozpoczął manewr cofania. Najprawdopodobniej nie zauważył pieszej i ją potracił – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Monika Orlik z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Kierowca był w chwili zdarzenia trzeźwy – dodała policjantka. Jak ustalił na miejscu reporter „Super Expressu” kobieta, to 86-latka. Nie wiemy, jak ciężkie obrażenia odniosła.

Autobus potrącił staruszkę

Do tragicznego potrącenia doszło też w marcu w Pruszkowie. Autobus miejski przejechał staruszce po nodze. Ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala. Koło dosłownie zmiażdżyło jej kończynę. Wtedy również kierowca prawdopodobnie nie zauważył wsiadającej do pojazdu pasażerki. Na miejscu pracowała policja i straż pożarna.