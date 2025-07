Tragiczna seria pod Wyszkowem. Trzy wypadki i dachowanie. Są ranni

Tragiczna sobota na drogach powiatu wyszkowskiego! Policja bije na alarm: „Chwila nieuwagi za kierownicą może kosztować życie!”. Doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń, które mogły skończyć się śmiercią.

Dachowanie w Nowych Budach. Pięć osób w aucie, dwie w szpitalu!

Pierwszy wypadek miał miejsce w Nowych Budach. O godzinie 9:55, 24-letni kierowca skody stracił panowanie nad pojazdem: „24-latek kierujący skodą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas, następnie do rowu, doprowadzając do dachowania pojazdu". W samochodzie znajdowało się aż pięć osób. Dwie z nich zostały ranne i trafiły do szpitala.

S8: 92-latek staranował bariery energochłonne!

Kolejne zdarzenie miało miejsce na drodze S8 w Budykierzu, w kierunku Warszawy. Tam, o godzinie 15:17, 92-letni kierowca fiata uderzył w bariery energochłonne: „92-latek, kierujący fiatem uderzył w bariery energochłonne po niedostosowaniu prędkości. Na szczęście nie odniósł obrażeń". Mimo zaawansowanego wieku, senior nie odniósł poważnych obrażeń.

Wypadli z drogi zginęli na drzewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ojcowizna: Volkswagen rozbity, kobieta w szpitalu!

Niestety, to nie był koniec złych wiadomości. Kilkadziesiąt minut później, na drodze S-8 w Ojcowiźnie (kierunek Białystok), doszło do jeszcze jednego wypadku: „Tym razem kierujący volkswagenem 42-letni mężczyzna z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w bariery energochłonne". W pojeździe oprócz kierowcy znajdowała się kobieta i dwoje dzieci. Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Policja z Wyszkowa apeluje o szczególną ostrożność na drogach powiatu. Funkcjonariusze przypominają, że brawura i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.