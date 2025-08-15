Makabryczne znalezisko w porcie rzecznym. Co się stało w Górze Kalwarii?

Jak podaje tvnwarszawa.pl, ciało kobiety wyłowiono w czwartek wieczorem przy moście w Górze Kalwarii. Zgłoszenie o ciele w wodzie wpłynęło do straży pożarnej w Piasecznie w czwartek około godziny 20.00. – Po przyjeździe zastępów na miejsce informacja została potwierdzona. Wydobyto osobę z wody. Nie przystąpiono do czynności ratunkowych ze względu na stan ciała – poinformował st. kpt. Kamil styczek ze straży pożarnej w Piasecznie. Na miejscu, oprócz straży pożarnej, pracowała również policja, która zabezpieczyła teren i rozpoczęła dochodzenie. Na razie nieznana jest tożsamość kobiety ani przyczyna jej śmierci. Sprawę bada policja.

W Warszawie doszło też do innej wstrząsającej tragedii. W niedzielę, 18 maja, z Wisły na Pradze-Północ wyłowiono ciało starszej kobiety. To 95-latka, która zaginęła w miniony piątek. Tego samego dnia rano jej córka tragicznie zginęła w wyniku upadku z okna na 9. piętrze. Tragedia miała swój początek w piątek na Pradze-Północ. Jak podawał Miejski Reporter, kobieta spadła z okna klatki schodowej na 9. piętrze. Mimo sprawnej akcji służb ratunkowych zginęła na miejscu.

Tego samego dnia zniknęła matka tragicznie zmarłej, Barbara U. 95-latka wyszła z domu ok. godz. 6 nad ranem i nie wróciła. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI opublikowała jej wizerunek i rysopis. Podała m.in., że zaginiona ma kłopoty z poruszaniem się i używa kuli ortopedycznej.

Niestety, w niedzielę nadeszły tragiczne wieści. Ktoś zauważył dryfujące w Wiśle ludzkie ciało. Po wydobyciu go na brzeg okazało się, że to zaginiona seniorka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

