Tragiczny wypadek na DK 62. Nie żyje 19-letni kierowca

Kamil Durajczyk
2026-03-23 14:05

Około godziny 3:50 na drodze krajowej nr. 62 wydarzył się dramat. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Skoda, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał z jezdni do przydrożnego lasu, gdzie uderzył w drzewo. Niestety, młody kierowca zmarł na miejscu.

Autor: KPP w Węgrowie/ Materiały prasowe

19-latek uderzył w drzewo

Do nocnego dramatu doszło około godziny 3:50. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przybyciu na miejsce, niestety odkryto zwłoki 19-letniego kierowcy pojazdu marki Skoda. 

Samochód, którym poruszał się młody mężczyzna, został poważnie uszkodzony. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo w przydrożnym lesie. Policja pod nadzorem prokuratora przeprowadziła szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Trwa ustalanie przyczyn, które doprowadziły do tragicznego zjazdu z drogi. 

W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 62 w miejscu zdarzenia była częściowo zablokowana przez kilka godzin. 

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych, kiedy widoczność jest ograniczona, a zmęczenie może opóźniać reakcje.

