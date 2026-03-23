Tragiczny wypadek na DK 62. Nie żyje 19-letni kierowca

19-latek uderzył w drzewo

Do nocnego dramatu doszło około godziny 3:50. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przybyciu na miejsce, niestety odkryto zwłoki 19-letniego kierowcy pojazdu marki Skoda.

Samochód, którym poruszał się młody mężczyzna, został poważnie uszkodzony. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo w przydrożnym lesie. Policja pod nadzorem prokuratora przeprowadziła szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Trwa ustalanie przyczyn, które doprowadziły do tragicznego zjazdu z drogi.

W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 62 w miejscu zdarzenia była częściowo zablokowana przez kilka godzin.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych, kiedy widoczność jest ograniczona, a zmęczenie może opóźniać reakcje.

