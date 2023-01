i Autor: KP PSP Przasnysz Tragiczny wypadek pod Przasnyszem. 24-latek na prostej drodze huknął w drzewo. Cudem uniknął śmierci

JAK ON TO PRZEŻYŁ?

Makabryczny wypadek pod Przasnyszem. W jaki sposób przeżył go kierowca osobowego Audi A3? Na to pytanie, pewnie sam on nie zna odpowiedzi. Jego auto zostało kompletnie roztrzaskane. W ciężkim stanie przetransportowano go do szpitala. Pobrano od niego krew do badania na zawartość alkoholu i innych środków odurzających.