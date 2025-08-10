Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (9 sierpnia) przed godziną 23 na drodze wojewódzkiej nr 696 w pobliżu miejscowości Męczyn. Jak informuje TVN24, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo.

Auto rozpadło się na dwie części i stanęło w płomieniach

Młodszy brygadier Paweł Kulicki z Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach relacjonował w rozmowie z TVN24, że siła uderzenia była tak ogromna, iż samochód dosłownie rozpadł się na dwie części, a następnie stanął w płomieniach.

− Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy rozbity samochód osobowy, który uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód rozpadł się na dwie części i stanął w płomieniach − powiedział mł. bryg. Paweł Kulicki.

Po ugaszeniu pożaru strażacy rozpoczęli poszukiwania osób, które mogły podróżować samochodem. Niestety, kilkanaście metrów od miejsca wypadku odnaleziono ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon.

− Jedną osobę znaleziono kilkanaście metrów od miejsca wypadku. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. To był 28-letni mężczyzna − dodał Kulicki.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział innych pojazdów. Nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki atmosferyczne, mokra nawierzchnia i nadmierna prędkość mogą być przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i dostosowaniu prędkości do panujących warunków.

