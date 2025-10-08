Na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z Żelazną drogowcy wprowadzają zmiany w organizacji ruchu.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które wpłyną na codzienne dojazdy.

Co dokładnie się zmieni i jak ominąć korki, aby zaoszczędzić czas.

Na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Żelazną nadal prowadzone są prace dotyczące budowy drogi rowerowej i modernizacji chodników.

Remont Alei Solidarności. Co się zmienia?

Drogowcy zapowiadają kolejny etap prac na skrzyżowaniu alei „Solidarności” z ulicą Żelazną. W środę, 8 października, wygrodzą pasy do skrętu w Żelazną. Tramwaje znowu zatrzymają się przy wolskim ratuszu.

W alei „Solidarności” trwa budowa drogi dla rowerów

Nowa trasa połączy istniejące już ścieżki w alei Jana Pawła II i ulicy Okopowej. Przy okazji zostanie przebudowana nitka alei „Solidarności” w kierunku Okopowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Żelazną. Przystanki tramwajowe i autobusowe w kierunku Kercelaka zostaną przeniesione za skrzyżowaniem z ulicą Żelazną. Na koniec ogrodnicy posadzą drzewa, krzewy i byliny.

To największa inwestycja kolejowa w Warszawie! 4 miliardy na remont Warszawy Wschodniej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Utrudnienia w ruchu. Zmiany na Żelaznej

Kolejne zmiany w ruchu drogowcy wprowadzą w środę, 8 października, około godziny 6:00 (2025 r.). W alei „Solidarności” zostaną zamknięte pasy do skrętu w prawo, w ulicę Żelazną – zarówno od alei Jana Pawła II jak i Kercelaka. Kierowcy skręcą w sąsiednich pasów. W alei „Solidarności”, przy skrzyżowaniu z Żelazną, będą dwa pasy w każdym kierunku.

Prace na Żelaznej przeniosą się na drugą stronę ulicy. Kierowcy przejadą w obu kierunkach, ale pas przy ratuszu zostanie wygrodzony. Nadal nie będzie można skręcić w lewo – od strony ulicy Nowolipie w kierunku alei Jana Pawła II.

Wracają przystanki Wola-Ratusz

Od środy, 8 października tramwaje będą z powrotem zatrzymywać się na przystankach Wola-Ratusz w obu kierunkach. Szczegóły można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

i Autor: MZK Toruń 28 stycznia ruch komunikacyjny wraca na al. Solidarności