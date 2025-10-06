Wesoła: Wielki remont głównej ulicy. Zamknięcia, objazdy, zmiany w komunikacji od 7 października

W Wesołej rozpoczyna się remont ulicy Jana Pawła II, co spowoduje znaczące utrudnienia w ruchu.

Remont ul. Jana Pawła II w Wesołej: Zmiany dla kierowców i pasażerów

We wtorek, 7 października rozpoczną się prace na ul. Jana Pawła II w Wesołej. Najpierw zamknie się fragment od ronda Pohulanka do ronda Miłosna, a po kilku dniach dodatkowo odcinek do ul. Ułańskiej. Kierowcy pojadą objazdami, a autobusy zmienią swoje trasy.

Dlaczego miasto remontuje ul. Jana Pawła II?

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich zostają wprowadzone działania mające na celu ograniczenie prędkości i natężenia ruchu pojazdów na jednej z głównych dróg Starej Miłosny – Jana Pawła II. Do tej pory były prace umożliwiające wyznaczenie tras objazdowych dla komunikacji miejskiej,powstały tymczasowe przystanki autobusowe oraz zostały zlikwidowane progi zwalniające. Po remoncie wrócą na swoje miejsca. Dzięki tym przygotowaniom można rozpocząć remont.

Pierwszy etap robót na ul. Jana Pawła II

We wtorek, 7 października ok. godz. 10 zostanie zamknięty fragment ul. Jana Pawła II od ronda Pohulanka do ronda Miłosna razem z rondem. Następnie w czwartek, 9 października o godz. 20 zamknięty zostanie również odcinek od ronda Miłosna do ul. Ułańskiej. Skrzyżowanie z tą ostatnią pozostanie przejezdne. Ustawione na remontowanej jezdni zakazy ruchu nie będą dotyczyły dojazdu do posesji.

Objazdy i zmiany w organizacji ruchu w Wesołej

Objazd utrudnień poprowadzi Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem ul. Jana Pawła II. Ponieważ ul. Rumiankowa straci połączenie z ul. Jana Pawła II, na ul. Zakrętowej od ul. Rumiankowej do ul. Dąbrowskiego kierowcy pojadą w dwóch kierunkach.

Kiedy koniec remontu ul. Jana Pawła II?

Ponowne otwarcie zaplanowano na koniec października, a do początku listopada mogą się tu jeszcze toczyć prace związane z oznakowaniem.

Wesoła: Remont ul. Jana Pawła II – drugi etap i duże utrudnienia

Mieszkańcy warszawskiej Wesołej muszą przygotować się na znaczące zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Rozpoczyna się bowiem drugi etap kompleksowego remontu ulicy Jana Pawła II, kluczowej arterii dzielnicy.

Po otwarciu przejazdu ul. Jana Pawła II pomiędzy ul. Ułańską a rondem Pohulanka rozpoczną się prace na odcinku od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno – bez rond. Tu także wyłączony zostanie ruch na czas prac. Prace mają na celu poprawę nawierzchni, modernizację infrastruktury. Inwestycja ta, choć niezbędna dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa, pociągnie za sobą szereg utrudnień, które warto poznać z wyprzedzeniem.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Wesołej

Największe zmiany odczują pasażerowie komunikacji miejskiej. Aż sześć linii autobusowych – 147, 198, N21, 173, 411 oraz 502 – będzie kursować zmienionymi trasami. Zmiany te, wynikające z zamknięcia kolejnych odcinków ulicy Jana Pawła II, wprowadzone zostaną od 07. października i będą obowiązywać do 31. października. Pasażerowie powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o objazdach, aby uniknąć opóźnień i skutecznie zaplanować swoje podróże. Zmiany w kursowaniu autobusów i mają na celu umożliwienie remontu remontu ul. Jana Pawła II w Wesołej.

Gdzie szukać aktualnych informacji o objazdach?

Szczegółowe informacje dotyczące nowych tras, lokalizacji przystanków tymczasowych oraz aktualnych rozkładów jazdy są dostępne na stronach Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła. Warto zatem regularnie sprawdzać te źródła, ponieważ harmonogram prac i związane z nimi zmiany mogą ulegać modyfikacjom.

Zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem i uwzględnienie alternatywnych tras pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i skróci każdemu mieszkańcowi czas dojazdu.