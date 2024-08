Pilne poszukiwania 15-letniej Natalii Król. Dziewczyna jest w ciąży. Jej życie jest zagrożone

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Natalia Król, 15-letnia mieszkanka Mińska Mazowieckiego, zaginęła w niedzielę, 11 sierpnia 2024 roku. O godzinie 10:45 wyszła do pobliskiego sklepu przy ulicy Kościuszki i do tej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Jak przekazał „Miejski Reporter” nastolatka jest w ciąży, co dodatkowo potęguje obawy o jej bezpieczeństwo.

Natalia ma 165 cm wzrostu, średnią budowę ciała, piwne oczy i długie, czarne włosy. Ubrana była w ciemnozielony, koronkowy top, szare leginsy oraz białe adidasy. Znakiem szczególnym jest brązowe znamię pod lewą piersią oraz pieprzyk w otoczce koloru czarnego.

Jak podaje strona „SOS Zaginięcia”, gdzie dwa dni temu opublikowano post dot. poszukiwań dziewczyny, istnieje podejrzenie, że Natalia może przebywać w towarzystwie 19-letniego kolegi, co może stanowić zagrożenie dla jej życia i zdrowia.

Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Natalii, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Mińsku Mazowieckim pod numerem telefonu 47 724 99 00 lub w przypadku zagrożenia życia pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazać anonimowo za pośrednictwem strony SOS Zaginięcia.

