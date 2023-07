Trzaskowski i Duda podali sobie ręce z uśmiechem. Na oczach powstańców warszawskich mówią o jedności i wspólnocie

Dlaczego wyją syreny w Warszawie 1.08.2023? Syreny w Warszawie dziś o godz. 17. Co to za rocznica?

- Wy, powstańcy warszawscy, 79 lat temu stanęliście do powstania, bo była w was miłość i przyjaźń. Miłość do rodzinnego miasta Warszawy, do ojczyzny. Ramię w ramię stanęliście do boju, bo chcieliście wolności i dla swoich kolegów, i dla siebie – mówił wczoraj dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski do powstańców, ich rodzin, harcerzy i polityków zebranych na corocznym spotkaniu, podczas którego prezydent RP odznacza kombatantów i osoby, które popularyzują wiedzę o powstaniu. W wypowiedziach obu prezydentów - Warszawy i Polski – także przewijał się wątek wspólnoty i jedności.

- Muzeum Powstania nie ma różnic. Wszyscy podają sobie rękę z uśmiechem, ciesząc się z tego, że skoro jesteśmy tutaj razem, to znaczy, że myślimy jedno: o Powstaniu Warszawskim, o waszym bohaterstwie, o tym, kim jesteście dla nas dzisiaj i kim będziecie także w przyszłości w pamięci naszej i następnych pokoleń. Nie da się wyrwać korzeni Warszawy, dopóki nie da się wyrwać korzeni ludzi tego miasta, a te są niezłomne i niezwyciężone! - mówił prezydent Andrzej Duda, wcześniej z uśmiechem witając się z Rafałem Trzaskowskim.

A prezydent Warszawy przyznał: – Tu wszyscy jesteśmy razem. Ważna jest wspólnota, wszyscy możemy być patriotami. Zawsze jak rozmawiam z powstańcami, mówią mi, że te 63 dni to były najbardziej intensywne dni w ich życiu, kiedy każde uczucie było spotęgowane. Spotęgowane dlatego, że wszystko działo się w cieniu śmierci. Wy powstańcy jesteście dla nas drogowskazem. Od was uczymy się miłości, solidarności, koleżeństwa, uważność na innych. Wy rzadko mówicie o sobie. Nie ma tego polskiego „ja”, a że komuś trzeba było pomóc, zaopiekować się. Mamy to świadectwo w genach i będziemy je dalej przekazywać – deklarował Trzaskowski.

Na ile tej życzliwości między politykami wystarczy? Nie wiadomo. Powstańcy Warszawscy natomiast po raz kolejny łączą tych, którzy na co dzień się spierają. W poniedziałek 31 lipca znów usłyszymy przemówienia – na pl. Krasińskich po Apelu Poległych. Tam odbiorcami przemówień reprezentantów Związku Powstańców Warszawskich, Światowego Związku Żołnierzy AK, oraz wysokich urzędników będą zebrani na placu mieszkańcy Warszawy, nie tylko powstańcy, harcerze i ich rodziny. Co wówczas powiedzą prezydenci Duda i Trzaskowski?

Fotorelacja z uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego okiem naszego fotoreportera poniżej w GALERII. Apel powstańców o godne uczczenie 79. rocznicy Powstania Warszawskiego w materiale WIDEO