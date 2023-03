Trzaskowski podejmuje decyzje w sprawie aresztowanego sekretarza. Odwołał Włodzimierza Karpińskiego z rad nadzorczych

Włodzimierz Karpiński (były minister skarbu i były prezes miejskiej spółki MPO a ostatnio sekretarz Warszawy) został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące pod zarzutem przyjęcia ok. 5 mln zł łapówki w związku z zamówieniami MPO dotyczącymi odbioru odpadów. Na początku lutego podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już były wiceminister skarbu Rafał Baniak. Również siedzi w areszcie. Włodzimierz Karpiński do winy się nie przyznaje.

Reprezentujący Karpińskiego mecenas Michał Królikowski wyjaśniał wczoraj, że urzędnik wysłał z aresztu pismo z rezygnacją ze stanowiska w warszawskim ratuszu.

- W ubiegłym tygodniu mój klient wysłał do mnie pisemną rezygnację z funkcji sekretarza miasta. Gdy tylko dotrze ona do mnie, niezwłocznie przekażę ją do stołecznego ratusza – zapewnił w środę 22 marca mecenas Michał Królikowski. Pełnomocnik powiadomił o tym fakcie ratusz, ale dziś jeszcze pismo z rezygnacją do urzędu nie dotarło.

Trzaskowski decyduje o Karpińskim

W oczekiwaniu na korespondencję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uznał, że nie ma już na co czekać. Zdecydował, że rezygnację przyjmie. Podpisał też odpowiednie decyzje o odwołaniu Włodzimierza Karpińskiego z rad nadzorczych dwóch spółek - Metra Warszawskiego i Veolii. Do spółek delegował innych swoich pełnomocników.

- Podjąłem taką decyzję, bo przecież rady nadzorcze muszą funkcjonować w sposób niezakłócony - powiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Karpiński, zatrzymany 27 lutego 2023 do momentu odwołania ma prawo do pobierania połowy pensji. Jak ustaliliśmy, to niecałe 10 tys. zł brutto. Do tego mógł też pobierać pełne wynagrodzenie w radach nadzorczych – to ponad 2 tys. zł za miesiąc. Prezydent Trzaskowski kilkoma podpisami zakończył kwestę wypłat.

Kto nowym sekretarzem Warszawy?

Kiedy zostanie powołany nowy sekretarz miasta i kto nim będzie – na razie nie wiadomo. W ratuszy słyszymy, że może to być – po raz pierwszy w historii stołecznego samorządu – kobieta. Jedna z rozważanych przez prezydenta Trzaskowskiego kandydatur jest Elżbieta Markowska, dotychczasowa dyrektor magistratu. Poszukiwania chętnego na następcę Karpińskiego trwają też wśród dyrektorów biur. Niektórzy wskazują, że jednym z potencjalnych kandydatów mógłby być Adam Grzegrzółka, kiedyś wiceburmistrz Pragi-Południe i burmistrz Białołęki, dziś pracownik Biura Organizacji Urzędu.