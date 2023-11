Trzaskowski błyszczał z kieliszkiem wśród gwiazd. Przyłapaliśmy go na...

Była okazja do toastów

Trzaskowski wśród gwiazd. Prezydent Warszawy błyszczał na premierze w Teatrze 6. Piętro

W Pałacu Kultury i Nauki w sobotę zaroiło się od znanych twarzy. Na uroczystej premierze spektaklu Things We Do for LOVE w Teatrze 6. Piętro pojawili się aktorzy, politycy i dziennikarze. Był czerwony dywan, uroczyste przemowy, tort, drinki i… Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy czuł się wśród gwiazd jak ryba w wodzie, oczywiście pod czujnym okiem naszego fotoreportera.