Trzy roztrzaskane samochody w Komornicy! Koszmar na drodze, są ranni

Komornica. Groźny wypadek, trzy samochody rozbite

Do wypadku doszło na 48 kilometrze drogi wojewódzkiej nr 632. - Do wypadku doszło około godz. 20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 24-latka kierująca kią niedostosowała prędkości do panujących warunków i na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas. Uderzyła w jadącego prawidłowo opla, którym kierował 23-latek, a później w suzuki. Ranni zostali 30-letni kierowca i 28-letnia pasażerka – mówi kom. Justyna Stopińska z policji w Legionowie.

Na miejscu wypadku panowały trudne warunki pogodowe. Na zdjęciach widać częściowo oblodzony i zaśnieżony asfalt. Policjantka dodała, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Nie wiemy w jakim stanie są poszkodowani. Po wypadku droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach do późnych godzin nocnych.