Tyle kosztuje oświetlenie ulic w Warszawie. Kwota za jedną noc szokuje!

Ile kosztowało oświetlenie miasta w najdłuższą noc w roku? Będziecie zszokowani!

Nie mogliśmy uwierzyć w to, kiedy Zarząd Dróg Miejskich opublikował najnowsze dane. Nie spodziewaliśmy się, że w ciągu najdłuższej nocy w roku latarnie świeciły nieprzerwanie przez ponad 16 godzin! Włączyły się we czwartek (21 grudnia) o godzinie 15:32, a wyłączone zostały w piątek (22 grudnia) o godzinie 7:37. − Dla porównania: w najkrótszą noc w roku, która wypada w drugiej połowie czerwca, świecimy w godzinach od 21 do 4:18, a więc przez nieco ponad siedem godzin. To przeszło dwa razy krócej niż teraz − przekazali w komunikacie przedstawiciele ZDM.

Spółka przekazała również wiadomości dotyczące wydatków. Jej przedstawiciele zaznaczają, że przez ostatnich pięć lat bardzo mocno zdrożała energia elektryczna. − Szacujemy, że koszt włączonego oświetlenia ulicznego podczas najdłuższej nocy w tym roku wyniesie 177 tysięcy złotych. Gdyby nie modernizacja oświetlenia w ostatnich latach zapłacilibyśmy dziś aż 387 tysięcy złotych. Zatem mimo wzrostu cen prądu o prawie 240 proc. w ciągu pięciu lat, wydatki na ten cel wzrosły jedynie o 9 proc. w porównaniu z 2018 roku − czytamy dalej.

Upraszczając - minuta oświetlenia ulic w Warszawie kosztuje ponad 183 zł. Godzina to już koszt ponad 11 tys. zł.

Modernizacja oświetlenia w Warszawie. „Energochłonne oprawy sodowe wymieniamy na nowoczesne”

Przypomnijmy, że od końca 2021 roku rozpoczął się projekt wymiany opraw oświetleniowych. Na ulicach gminnych oraz zarządzanych przez ZDM zamontowanych zostało już 45 tys. ledów. − Dzięki nowym oprawom jesteśmy w stanie znacznie zredukować emisję dwutlenku węgla. Obecnie wskaźnik ten oscyluje w granicach 21 tys. ton. Do pochłonięcia takiej ilości szkodliwych substancji w ciągu roku potrzeba aż 3 mln drzew − podsumowuje spółka.