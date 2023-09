Tyle może zarobić członek komisji wyborczej w Warszawie. Potężne kwoty zaskakują

Członkowie komisji wyborczej. Jak nim zostać? Jakie pełnią funkcje?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych są odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów. To w ich obowiązku leży czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, a także ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości. To również członkowie obwodowych komisji wyborczych przesyłają wyniki do właściwej komisji wyborczej.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim trzeba być obywatelem Polski, który ukończył 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia i mieć pełnię praw publicznych. Dodatkowo aplikant musi mieszkać na obszarze województwa, w którym położona jest jego komisja.

Członkiem obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba pozbawiona praw wyborczych oraz ubezwłasnowolniona. Z oczywistych względów, nie może to być również kandydat startujący w nadchodzących wyborach. Co ważne, jego małżonek lub krewny ma taką możliwość, ale wyłącznie w innym okręgu wyborczym.

Dodatkowo, w obwodowej komisji wyborczej nie może zasiąść także pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy czy mąż zaufania.

Za powołanie członków obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialny jest komisarz wyborczy. Kandydatury składają z kolei pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. W związku z tym każdy, kto chciałby spróbować swoich sił i spełnia wcześniej wymienione warunki, musi skontaktować się z komitetem wyborczym lub zgłosić swoją aplikację do urzędnika wyborczego w urzędzie gminy.

Należy pamiętać, że termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września, a obwodowe komisje wyborcze mają zostać powołane do 25 września.

Ile zarabia członek obwodowej komisji wyborczej?

Kwestia wynagrodzeń dla członków obwodowych komisji wyborczych jest jasna. Mogą oni liczyć na diety w wysokości:

członek komisji - 600 zł

przewodniczący komisji - 800 zł

zastępca przewodniczącego - 700 zł

Zgodnie z prawem, dieta członków obwodowych komisji wyborczych jest wolna od podatku dochodowego i składek ZUS.