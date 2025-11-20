Tyle zarabia się w Polsce. Mamy nowy raport GUS. Widać dużą przepaść między województwami

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-20 15:10

Światło dzienne ujrzał nowy raport GUS, który pokazał, jak duże są różnice między przeciętnymi wynagrodzeniami w województwach w Polsce. Ile więc zarabiało się w 2024 roku w każdym z regionów w naszym kraju? Jedno województwo przekroczyło próg 9 tys. zł brutto.

  • Nowy raport GUS ujawnia znaczne dysproporcje w zarobkach Polaków w 2024 roku.
  • Jedno województwo przewodzi ze średnią pensją przekraczającą 9 tys. zł brutto.
  • Sprawdź, jak wyglądają zarobki w twoim regionie i odkryj pełne zestawienie w galerii.

Wynagrodzenia w Polsce. Tak zarabialiśmy w 2024 roku

Najnowszy raport GUS po raz kolejny pokazuje, że mapa zarobków w Polsce wciąż jest bardzo zróżnicowana. W jednych regionach pensje dynamicznie rosną i zbliżają się do poziomów dużych aglomeracji europejskich, podczas gdy w innych nadal pozostają wyraźnie niższe, mimo poprawy względem lat poprzednich.

Z opublikowanych danych wynika, że w 2024 roku najwyższe średnie wynagrodzenia odnotowano oczywiście w woj. mazowieckim. Tam przeciętnie w 2024 r. zarabiało się 9488,94 zł brutto. Jak sytuacja przedstawia się w innych województwach? Okazuje się, że zgoła inaczej! W reszcie regionów zarobki są  ponad 1000 zł niższe. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie przeciętnych wynagrodzeń w Polsce za 2024 rok. 

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne Polaków. Tu zarabia się najwięcej

Nowy raport GUS nie tylko pokazuje, jak zmieniają się zarobki w poszczególnych częściach kraju, lecz także ponownie otwiera dyskusję o regionalnych dysproporcjach i ich przyczynach. Różnice w strukturze gospodarki, dostępności dużych pracodawców, inwestycjach czy kosztach życia sprawiają, że Polska pod względem wysokości wynagrodzeń wciąż pozostaje krajem o bardzo zróżnicowanej mapie płac.

Ile zarabia się w Polsce?

Oprócz średnich zarobków, które pokazują duże dysproporcje między województwami, warto zwrócić uwagę na poziom płacy minimalnej - to najniższa prawnie gwarantowana pensja, jaką pracodawca może wypłacić na etacie. W 2024 roku płaca minimalna wzrosła dwukrotnie: od 1 stycznia wynosiła 4 242 zł brutto, a od 1 lipca 4 300 zł brutto. W tym roku minimalna krajowa to wynosi natomiast 4 666 zł brutto miesięcznie, a od 2026 roku będzie to 4806 złotych brutto.

ZAROBKI
GUS