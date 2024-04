Tym autobusem pojedziesz kompletnie ZA DARMO! Ruszyła nowa linia

Otwock. Darmowa linia autobusowa

Otwock we wtorek, 2 kwietnia, uruchomił ekspresową linię autobusową. W marcu podwarszawskie miasto zakupiło dwa 18-metrowe autobusy marki Solaris. Pojazdy są w charakterystycznym zielonym kolorze z motywem sosen. - Są to niskoemisyjne pojazdy hybrydowe, niskopodłogowe, klimatyzowane i zmieszczą ponad 140 pasażerów - przekazała Karolina Wojnicz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka.

Darmowa linia autobusowa W1. Trasa

Linia ekspresowa W1 na razie kursuje od poniedziałku do piątku. Autobus wykonuje po 20 kursów w każdą stronę. Przystankiem początkowym jest „Orla 02”. Dalej autobus zatrzymuje się na przystankach „Leśny Park Wiejska 01” oraz „Świdry Wielkie 01”, a następnie rusza w nieprzerwaną trasę do „Metra Imielin 04”. W drodze powrotnej pojazd zatrzymuje się na przystankach „Świdry Wielkie 02”, „Okrzei 02” oraz „Orla 02”, gdzie zakończy swój kurs.

Co ważne, dzięki małej liczbie przystanków autobus linii W1 pokonuje trasę o długości ok. 20 km w dość szybkim tempie, umożliwiając dojazd z centrum Otwocka do przystanku Metro Imielin w ok. 40 minut.

Tym autobusem pojedziesz ZA DARMO! Właśnie ruszyła nowa linia

Darmowy autobus w Otwocku. Prezydent miasta wyjaśnia

Jak wyjaśnił prezydent Otwocka Jarosław Margielski, linia W1 ma być zachętą dla mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego oraz alternatywą komunikacyjną, zwłaszcza na okres najbliższych dwóch lat, gdy przez modernizację linii kolejowej S7 ruch pociągów będzie znacznie ograniczony i utrudniony. - Zrezygnowaliśmy z wprowadzenia opłat za przejazd, ponieważ, jak wynika z analiz, które przeprowadziliśmy, obsługa całego systemu opłat równoważyłaby się z przychodami z biletów, tak jak to jest w przypadku linii M1 i M2 - dodał Jarosław Margielski.

