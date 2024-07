i Autor: Piotr Lis/Super Express Tymi słowami proboszcz pożegnał 12-letniego Tymka. Mówił o miłosierdziu i łasce Pana. „Nie znacie dnia ani godziny”

WEZWAŁ DO MODLITWY

Tymi słowami proboszcz pożegnał 12-letniego Tymka. Mówił o miłosierdziu i łasce Pana. „Nie znacie dnia ani godziny”

Nie milkną echa po śmiertelnym wypadku, do którego doszło z malutkiej miejscowości pod Warszawą. To właśnie w Borzęcinie Dużym zginął 12-letni Tymek, a jego kolega ze złamaną nogą trafił do szpitala. Sprawca wypadku został zatrzymany i osadzony w tymczasowym areszcie. Zaledwie kilka godzin po wypadku w piątek (5 lipca) w pobliskim kościele odbyła się msza święta za poszkodowanych chłopców.