Uber przejmuje dworzec Centralny! Tradycyjne taksówki zagrożone?

Uber przejmuje teren przed głównym wejściem do dworca Centralnego

Uber zaczyna współpracę z PKP. Samochody zamawiane przez popularną aplikację będą podjeżdżały na wyznaczoną strefę przy dworcu Centralnym, od strony Al. Jerozolimskich. Od dawna ten teren jest niewykorzystany, a pas do zatrzymywania pojazdów zablokowany betonowymi słupkami. Kolejarze szukali firmy, która będzie przynosiła największy zysk z jego wynajmu. Przetarg w końcu wygrała amerykańska firma przewozowa, która lada dzień ma prowadzić tam szereg zmian. Jeszcze przed świętami pasażerowie zobaczą specjalnie oznaczone zatoczki. Nieoficjalnie wiemy, że później na terenie dworca mają się pojawić również specjalne kioski, w których podróżny zamówi przejazd bez potrzeby posiadania aplikacji Ubera.

Uber konkurencją dla tradycyjnych taksówkarzy?

W związku z powyższymi zmianami powód do niepokoju mogą mieć kierowcy tradycyjnych taksówek. Od listopada 2022 r. warszawski Zarząd Dróg Miejskich dzierżawi im postój od strony ul. Emili Plater. Co prawda zgodnie z umową mogą tam stawać tylko taksówki należące do korporacji MPT i iTaxi, jednak jak zaobserwowali dziennikarze „SE” podjeżdżają tam praktycznie wszystkie firmy. Lada dzień za winklem pojawi się duża konkurencja.

Strefa Uber działa już na lotnisku Chopina

Strefa Uber przy dworcu będzie analogiczna do tej, która funkcjonuje od lipca ubiegłego roku na lotnisku Chopina. Tam pasażerowie odjeżdżają bezpośrednio z hali przylotów, a inne taksówki nie mają tam wjazdu i muszą odbierać podróżnych ze strefy odlotów.

"Nie zdradzamy szczegółów kontraktu"

Zarówno przedstawiciele Ubera, jak i PKP nie chcą zdradzać na jaką kwotę opiewa umowa pomiędzy nimi. - Mogę powiedzieć, że została ona zawarta bezterminowo – słyszymy od przedstawiciela firmy Uber. - Szczegóły kontraktu, podobnie jak w przypadku innych naszych najemców komercyjnych, stanowią tajemnicę handlową – skomentował Michał Stilger, rzecznik PKP S.A..

