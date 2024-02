Zwiewał przed policją. Uciekinier zdecydował się na dramatyczny krok!

i Autor: Shutterstock

NIESŁYCHANE

Uciekał przed policją. Zdecydował się na dramatyczny krok. Wybiegł z auta i wskoczył do lodowatej rzeki!

plis | PAP 21:05

Kierujący osobowym oplem nastolatek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli pod Płońskiem. Uciekając, stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu. Gdy wysiadł z pojazdu, pobiegł w kierunku Wkry, wskoczył do lodowatej wody i przepłynął na drugą stronę. Tam został ujęty przez innych funkcjonariuszy.