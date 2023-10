i Autor: Tadeusz Mróz Pościg ulicami Warszawy. Wariat z promilami za kółkiem zmasakrował kilka pojazdów. Dwie osoby ranne

PRZERAŻAJĄCE

Szaleniec urządził sobie rajd w stolicy. Kierowcy nagrali jego wyczyny. Tak wyglądał pościg za białym maserati

Do koszmaru na stołecznych arteriach doszło w sobotę, 7 października chwilę po południu. Białe maserati zwiewało przed kilkoma radiowozami przez kilka dobrych kilometrów. W okolicy ul. Modlińskiej wariat wysiadł z fury i zaczął uciekać pieszo. To jednak mu się nie udało, został złapany. W sieci pojawił się film z ucieczki mężczyzny. To, co robił na drodze, przechodzi ludzkie pojęcie!