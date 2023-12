Policja w szoku

Uderzył w drzewo, dachował. Potem wszysiadł i poszedł dalej. Nie dał rady dmuchnąć w alkomat!

mk 22:26

Osobwa skoda huknęła w drzewo i runęła koziołkując do rowu. Gdy na miejsce przyjechały służby, okazało się, że kierowcy nie ma. Zostawił wrak i poszedł dalej pieszo! Policjanci dogonili go przy węźlie trasy S7. Był pijany. Policjantom nie udało się go zbadać alkomatem. - Trudno uwierzyć, że nie doszło w tym miejscu do tragedii - komentują policjanci.